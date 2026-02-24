Глобальні мита Трампа набули чинності на рівні 10%
Київ • УНН
США запровадили тимчасове глобальне мито у 10% терміном на 150 днів після скасування Верховним судом попередніх тарифних обмежень. Президент Трамп планує підвищити ставку до 15% пізніше, але терміни не уточнюються.
Глобальне мито США, про яке раніше заявляв президент США Дональд Трамп, почало діяти на нижчому рівні, ніж було оголошено напередодні. Замість 15% ставка становитиме 10%, принаймні на першому етапі. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє видання, США з 00:01 вівторка за місцевим часом запровадили тимчасове глобальне мито у 10% строком на 150 днів. Таке рішення ухвалили після того, як Верховний суд США визнав незаконними широкі тарифні обмеження, які Трамп раніше ввів, посилаючись на надзвичайні повноваження.
Після цього Білий дім оперативно замінив скасовані мита новим механізмом, однак у вихідні Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що "негайно" підвищує глобальну ставку до 15%. Попри це, підвищення поки що не відбулося.
У Білому домі зазначили, що президент США не відмовився від ідеї 15% мита, і воно "опрацьовується та буде запроваджене пізніше", не уточнивши конкретних строків.
За даними Financial Times, відтермінування підвищення ставки може дати урядам і бізнесу час для лобіювання винятків або пільгових умов. Адміністрація Трампа вже передбачила винятки для широкого переліку товарів, а також для значної частини імпорту з Канади та Мексики.
Нове мито викликало негативну реакцію серед європейських союзників США. Країни ЄС і Велика Британія раніше уклали з Вашингтоном преференційні торговельні угоди в обмін на нижчі мита, однак тепер вважають, що ефект від цих домовленостей поступово нівелюється.
Нагадаємо
Велика Британія може стати країною, яка найбільше постраждає від нових імпортних мит США через значний експорт послуг та товарів. Прогнозується падіння фунта та вплив на монетарну політику Банку Англії.