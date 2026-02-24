Глобальні мита Трампа набули чинності на рівні 10%

$43.300.02
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 6232 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 7090 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 22358 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
08:57 • 18914 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 17943 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 17687 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів
24 лютого, 06:54 • 16511 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни
23 лютого, 17:51 • 22649 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40860 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбу
РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рф
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі Міноборони
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 6248 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 22363 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 63401 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 66582 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Донецька область
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Starlink
Іскандер (ОТРК)

Глобальні мита Трампа набули чинності на рівні 10%

Київ • УНН

 • 1412 перегляди

США запровадили тимчасове глобальне мито у 10% терміном на 150 днів після скасування Верховним судом попередніх тарифних обмежень. Президент Трамп планує підвищити ставку до 15% пізніше, але терміни не уточнюються.

Глобальні мита Трампа набули чинності на рівні 10%

Глобальне мито США, про яке раніше заявляв президент США Дональд Трамп, почало діяти на нижчому рівні, ніж було оголошено напередодні. Замість 15% ставка становитиме 10%, принаймні на першому етапі. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, США з 00:01 вівторка за місцевим часом запровадили тимчасове глобальне мито у 10% строком на 150 днів. Таке рішення ухвалили після того, як Верховний суд США визнав незаконними широкі тарифні обмеження, які Трамп раніше ввів, посилаючись на надзвичайні повноваження.

Після цього Білий дім оперативно замінив скасовані мита новим механізмом, однак у вихідні Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що "негайно" підвищує глобальну ставку до 15%. Попри це, підвищення поки що не відбулося.

У Білому домі зазначили, що президент США не відмовився від ідеї 15% мита, і воно "опрацьовується та буде запроваджене пізніше", не уточнивши конкретних строків.

За даними Financial Times, відтермінування підвищення ставки може дати урядам і бізнесу час для лобіювання винятків або пільгових умов. Адміністрація Трампа вже передбачила винятки для широкого переліку товарів, а також для значної частини імпорту з Канади та Мексики.

Нове мито викликало негативну реакцію серед європейських союзників США. Країни ЄС і Велика Британія раніше уклали з Вашингтоном преференційні торговельні угоди в обмін на нижчі мита, однак тепер вважають, що ефект від цих домовленостей поступово нівелюється.

Велика Британія може стати країною, яка найбільше постраждає від нових імпортних мит США через значний експорт послуг та товарів. Прогнозується падіння фунта та вплив на монетарну політику Банку Англії.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаСвіт
Соціальна мережа
Truth Social
Банк Англії
Financial Times
Верховний суд США
Білий дім
Мексика
Дональд Трамп
Європейський Союз
Канада
Велика Британія
Сполучені Штати Америки