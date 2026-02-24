Глобальные пошлины Трампа вступили в силу на уровне 10%

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
12:55 • 142 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 2694 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТЗ подразделения "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с использованием ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 19043 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 17014 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 16537 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 16844 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
23 февраля, 17:51 • 22347 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40542 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30874 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 30409 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
77%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Волонтер пострадал от атаки FPV-дрона на Купянщине во время эвакуации местных: прокуратура начала расследованиеPhoto24 февраля, 02:58 • 8856 просмотра
Дочь Гарика Корогодского рассказала, почему пошла на военную службу24 февраля, 04:30 • 6234 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 19976 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo09:17 • 8184 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 13245 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 144 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 19048 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 42237 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 62016 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 65287 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Крым
Франция
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 2516 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 23108 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 20902 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 21619 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 73840 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Financial Times
9К720 Искандер

Глобальные пошлины Трампа вступили в силу на уровне 10%

Киев • УНН

 • 20 просмотра

США ввели временную глобальную пошлину в 10% сроком на 150 дней после отмены Верховным судом предыдущих тарифных ограничений. Президент Трамп планирует повысить ставку до 15% позже, но сроки не уточняются.

Глобальные пошлины Трампа вступили в силу на уровне 10%

Глобальная пошлина, о которой ранее заявлял президент США Дональд Трамп, начала действовать на более низком уровне, чем было объявлено накануне. Вместо 15% ставка составит 10%, по крайней мере на первом этапе. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, США с 00:01 вторника по местному времени ввели временную глобальную пошлину в 10% сроком на 150 дней. Такое решение было принято после того, как Верховный суд США признал незаконными широкие тарифные ограничения, которые Трамп ранее ввел, ссылаясь на чрезвычайные полномочия.

После этого Белый дом оперативно заменил отмененные пошлины новым механизмом, однако в выходные Трамп заявил в соцсети Truth Social, что "немедленно" повышает глобальную ставку до 15%. Несмотря на это, повышение пока не произошло.

В Белом доме отметили, что президент США не отказался от идеи 15% пошлины, и она "прорабатывается и будет введена позже", не уточнив конкретных сроков.

По данным Financial Times, отсрочка повышения ставки может дать правительствам и бизнесу время для лоббирования исключений или льготных условий. Администрация Трампа уже предусмотрела исключения для широкого перечня товаров, а также для значительной части импорта из Канады и Мексики.

Новая пошлина вызвала негативную реакцию среди европейских союзников США. Страны ЕС и Великобритания ранее заключили с Вашингтоном преференциальные торговые соглашения в обмен на более низкие пошлины, однако теперь считают, что эффект от этих договоренностей постепенно нивелируется.

Напомним

Великобритания может стать страной, которая больше всего пострадает от новых импортных пошлин США из-за значительного экспорта услуг и товаров. Прогнозируется падение фунта и влияние на монетарную политику Банка Англии.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Социальная сеть
Truth Social
Банк Англии
Financial Times
Верховный суд Соединенных Штатов
Белый дом
Мексика
Дональд Трамп
Европейский Союз
Канада
Великобритания
Соединённые Штаты