Глобальные пошлины Трампа вступили в силу на уровне 10%

Глобальная пошлина, о которой ранее заявлял президент США Дональд Трамп, начала действовать на более низком уровне, чем было объявлено накануне. Вместо 15% ставка составит 10%, по крайней мере на первом этапе. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, США с 00:01 вторника по местному времени ввели временную глобальную пошлину в 10% сроком на 150 дней. Такое решение было принято после того, как Верховный суд США признал незаконными широкие тарифные ограничения, которые Трамп ранее ввел, ссылаясь на чрезвычайные полномочия.

После этого Белый дом оперативно заменил отмененные пошлины новым механизмом, однако в выходные Трамп заявил в соцсети Truth Social, что "немедленно" повышает глобальную ставку до 15%. Несмотря на это, повышение пока не произошло.

В Белом доме отметили, что президент США не отказался от идеи 15% пошлины, и она "прорабатывается и будет введена позже", не уточнив конкретных сроков.

По данным Financial Times, отсрочка повышения ставки может дать правительствам и бизнесу время для лоббирования исключений или льготных условий. Администрация Трампа уже предусмотрела исключения для широкого перечня товаров, а также для значительной части импорта из Канады и Мексики.

Новая пошлина вызвала негативную реакцию среди европейских союзников США. Страны ЕС и Великобритания ранее заключили с Вашингтоном преференциальные торговые соглашения в обмен на более низкие пошлины, однако теперь считают, что эффект от этих договоренностей постепенно нивелируется.

Напомним

