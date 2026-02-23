$43.270.00
Британія ризикує зазнати найбільших економічних втрат через нову тарифну політику Трампа

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Велика Британія може стати країною, яка найбільше постраждає від нових імпортних мит США через значний експорт послуг та товарів. Прогнозується падіння фунта та вплив на монетарну політику Банку Англії.

Британія ризикує зазнати найбільших економічних втрат через нову тарифну політику Трампа

Аналіз економічних показників свідчить про те, що Велика Британія може стати країною, яка найбільше постраждає від запровадження нових імпортних мит адміністрацією США. Через високу частку експорту послуг та товарів на американський ринок, британська економіка виявляється найбільш вразливою до протекціоністських заходів Вашингтона порівняно з іншими торговельними партнерами. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з прогнозами Goldman Sachs, запровадження Трампом загального 10-відсоткового мита на весь імпорт призведе до суттєвого зниження економічного зростання Сполученого Королівства. Очікується, що такі заходи спричинять падіння курсу фунта стерлінгів та змусять Банк Англії переглянути свою монетарну політику через ризики інфляції. Найбільшого удару зазнають сектори автомобілебудування та фармацевтики, які традиційно орієнтовані на споживачів у США.

Реакція Лондона та глобальні торговельні ризики

Британські урядовці намагаються знайти шляхи для пом'якшення наслідків нової американської політики, проте наразі не отримали жодних гарантій щодо винятків для Лондона.

Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного суду

Ситуація ускладнюється тим, що Британія більше не є частиною торговельного блоку ЄС, що обмежує її можливості для колективного тиску на Білий дім. Експерти Bloomberg наголошують, що в умовах глобальної торговельної війни Велика Британія ризикує опинитися в ізоляції, що призведе до тривалого періоду економічної нестабільності.

Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Банк Англії
Bloomberg
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Сполучені Штати Америки