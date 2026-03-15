Роберт Де Ніро звернувся до українців щодо боротьби проти агресії рф
Київ • УНН
Голлівудський актор підтримав українців у боротьбі проти російської агресії. Де Ніро привітався українською мовою та побажав громадянам миру і спокою.
Американський актор Роберт Де Ніро підтримав Україну у боротьбі з російською агресією. Відеозвернення кінозірки оприлюднено на Instagram-сторінці Ukraine WOW, повідомляє УНН.
Деталі
На початку ролика Де Ніро сказав "привіт" українською мовою.
Добрі люди зі Сполучених Штатів підтримують вас у вашій боротьбі проти аморальної російської агресії. Тримайтеся. Від моєї родини та моїх співгромадян-американців я шлю вам любов і побажання миру та спокою. Слава Україні!
Нагадаємо
Раніше Роберт Де Ніро, Катрін Денев, Imagine Dragons, Боно, Гіларі Свенк, Вігго Мортенсен, Емма Томпсон, Стівен Фрай - понад 30 світових зірок та амбасадорів UNITED24 звернулися до українців зі словами підтримки.
