Де Ніро, Imagine Dragons, Боно та багато інших – світові зірки записали зверненя у підтримку українців
Київ • УНН
Відомі актори та музиканти, серед яких понад 30 світових зірок, записали звернення на підтримку українців у другу річницю російського вторгнення.
Зірки кіно та музики першої величини записали звернення у підтримку українців з нагоди другого року повномасштабного вторгнення росії. Відео опубліковала платформа UNITED24, передає УНН.
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Роберт Де Ніро, Катрін Денев, Imagine Dragons, Боно, Гіларі Свенк, Вігго Мортенсен, Емма Томпсон, Стівен Фрай — понад 30 світових зірок та амбасадорів UNITED24 звернулися до українців зі словами підтримки.
У зверненні зірки висловлюють слова підтримки Україні та українцям, говорять, що продовжують надихатися стійкістю українського народу.
Україна захищає не лише себе, але й Європу та Захід загалом
Якщо воєнний злочинець путін досягне успіху в своєму незаконному та аморальному вторгненні в Україну, то жодна країна не буде в безпеці
Дякуємо кожному, хто був з Україною впродовж цих двох років. Дякуємо кожному, хто залишається з нами
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