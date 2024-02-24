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Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев

Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 19:08  •  11086 просмотра

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Известные актеры и музыканты, среди которых более 30 мировых звезд, записали обращение в поддержку украинцев во вторую годовщину российского вторжения.

Звезды кино и музыки первой величины записали обращение в поддержку украинцев по случаю второго года полномасштабного вторжения россии. Видео опубликовала платформа UNITED24, передает УНН.

Детали

Роберт Де Ниро, Катрин Денев, Imagine Dragons, Боно, Хилари Свенк, Вигго Мортенсен, Эмма Томпсон, Стивен Фрай - более 30 мировых звезд и амбассадоров UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки.

В обращении звезды выражают слова поддержки Украине и украинцам, говорят, что продолжают вдохновляться стойкостью украинского народа.

Украина защищает не только себя, но и Европу и Запад в целом

- говорит философ Бернар-Анри Леви.

Если военный преступник путин преуспеет в своем незаконном и аморальном вторжении в Украину, то ни одна страна не будет в безопасности

- добавил актер Роберт де Ниро.

Спасибо каждому, кто был с Украиной на протяжении этих двух лет. Спасибо каждому, кто остается с нами

- говорится в сообщении UNITED24.

Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников24 февраля 2024, 12:50 • 45018 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
united24Юнайтед24
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
Де Ніро, Imagine Dragons, Боно та багато інших – світові зірки записали зверненя у підтримку українців
De Niro, Imagine Dragons, Bono and many others - world stars recorded an appeal in support of Ukrainians
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Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев

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