Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев
Киев • УНН
Известные актеры и музыканты, среди которых более 30 мировых звезд, записали обращение в поддержку украинцев во вторую годовщину российского вторжения.
Звезды кино и музыки первой величины записали обращение в поддержку украинцев по случаю второго года полномасштабного вторжения россии. Видео опубликовала платформа UNITED24, передает УНН.
Детали
Роберт Де Ниро, Катрин Денев, Imagine Dragons, Боно, Хилари Свенк, Вигго Мортенсен, Эмма Томпсон, Стивен Фрай - более 30 мировых звезд и амбассадоров UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки.
В обращении звезды выражают слова поддержки Украине и украинцам, говорят, что продолжают вдохновляться стойкостью украинского народа.
Украина защищает не только себя, но и Европу и Запад в целом
Если военный преступник путин преуспеет в своем незаконном и аморальном вторжении в Украину, то ни одна страна не будет в безопасности
Спасибо каждому, кто был с Украиной на протяжении этих двух лет. Спасибо каждому, кто остается с нами
Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников24 февраля 2024, 12:50 • 45018 просмотров
Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев
Известные актеры и музыканты, среди которых более 30 мировых звезд, записали обращение в поддержку украинцев во вторую годовщину российского вторжения.
Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что российские ударные беспилотники движутся из Запорожской области в направлении Днепропетровской.
Зеленский наградил военных, которые участвовали в обороне аэропорта "Антонов"
Президент Зеленский наградил военнослужащих, которые защищали аэропорт "Антонов" в начале российского вторжения, государственными наградами, включая звание Героя Украины.
Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский
Зеленский отметил, что приоритет в переговорах с ЕС в этом году - защита Европы от российской агрессии и совместное решение имеющихся противоречий.
Под Марьинкой враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск - Генштаб
Украинские войска отражают многочисленные российские атаки. Генеральный штаб Украины сообщил, что за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.
Зеленский заявил, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей
Зеленский заявил, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от российских атак, и нужно оружие большой дальности, чтобы остановить удары по таким городам, как Харьков.
Женщина погибла и двое получили ранения в результате обстрела села Белозерка на Херсонщине
В результате обстрела села Белозерка Херсонской области Украины погибла 35-летняя женщина, ее муж и еще один местный житель получили ранения, сообщил председатель ОГА.
Зеленский о сбитом российском самолете А-50: это результат союза Украины и партнеров
По словам президента Владимира Зеленского, сбитие российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У стало результатом союза Украины с ее партнерами.
Министры иностранных дел Германии и Украины посетили Одессу
Министры иностранных дел Германии и Украины во время совместной поездки 24 февраля посетили Одесский порт и Спасо-Преображенский собор, пострадавшие от российских атак.
ЕС хочет открыть в Киеве инновационный оборонный офис - фон дер Ляйен
ЕС планирует открыть инновационный оборонный офис в Киеве, чтобы интегрировать Украину в оборонные и промышленные программы ЕС.