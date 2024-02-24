Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев

Звезды кино и музыки первой величины записали обращение в поддержку украинцев по случаю второго года полномасштабного вторжения россии. Видео опубликовала платформа UNITED24, передает УНН.

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Роберт Де Ниро, Катрин Денев, Imagine Dragons, Боно, Хилари Свенк, Вигго Мортенсен, Эмма Томпсон, Стивен Фрай - более 30 мировых звезд и амбассадоров UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки.

В обращении звезды выражают слова поддержки Украине и украинцам, говорят, что продолжают вдохновляться стойкостью украинского народа.

Украина защищает не только себя, но и Европу и Запад в целом - говорит философ Бернар-Анри Леви.

Если военный преступник путин преуспеет в своем незаконном и аморальном вторжении в Украину, то ни одна страна не будет в безопасности - добавил актер Роберт де Ниро.

Спасибо каждому, кто был с Украиной на протяжении этих двух лет. Спасибо каждому, кто остается с нами - говорится в сообщении UNITED24.

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