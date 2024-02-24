Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников

Президент Владимир Зеленский в Киеве на Михайловской площади вместе с партнерами почтили украинских военных, которые боролись ради Украины и свободы и отдали свою жизнь, чтобы Украина - могла жить, передает УНН.

Детали

Михайловская площадь. Стена памяти. Вместе с партнерами почтили наших храбрых людей, которые боролись ради Украины и свободы и отдали свою жизнь, чтобы Украина - могла жить. Вечная слава и благодарность нашим героям! - написал Зеленский.

Так, вместе с Зеленским почтили память павших защитников в российско-украинской войне на Михайловской площади возложив цветы у стены памяти премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дополнение

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину вторжения России в Украину встретился в Гостомеле с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Италии - Джорджией Мелони и Бельгии - Александром Де Кроо.

В частности, в Гостомеле Трюдо заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады, ведь Киев борется не только за свой суверенитет, но и демократию Европы, и в частности, Канады.