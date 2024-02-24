Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников
Киев • УНН
Президент Зеленский и лидеры Канады, Италии, Бельгии и Европейской Комиссии почтили погибших украинских защитников, которые отдали свою жизнь, борясь за свободу и суверенитет Украины в условиях московского вторжения, возложением цветов на Михайловской площади в Киеве.
Президент Владимир Зеленский в Киеве на Михайловской площади вместе с партнерами почтили украинских военных, которые боролись ради Украины и свободы и отдали свою жизнь, чтобы Украина - могла жить, передает УНН.
Детали
Михайловская площадь. Стена памяти. Вместе с партнерами почтили наших храбрых людей, которые боролись ради Украины и свободы и отдали свою жизнь, чтобы Украина - могла жить. Вечная слава и благодарность нашим героям!
Так, вместе с Зеленским почтили память павших защитников в российско-украинской войне на Михайловской площади возложив цветы у стены памяти премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Дополнение
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину вторжения России в Украину встретился в Гостомеле с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Италии - Джорджией Мелони и Бельгии - Александром Де Кроо.
В частности, в Гостомеле Трюдо заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады, ведь Киев борется не только за свой суверенитет, но и демократию Европы, и в частности, Канады.
Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников
Президент Зеленский и лидеры Канады, Италии, Бельгии и Европейской Комиссии почтили погибших украинских защитников, которые отдали свою жизнь, борясь за свободу и суверенитет Украины в условиях московского вторжения, возложением цветов на Михайловской площади в Киеве.
Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады
Трюдо, де Кру, Мелони и фон дер Ляйен посетили Гостомель, чтобы отдать дань уважения украинским защитникам и подтвердить поддержку суверенитета Украины против российской агрессии.
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