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Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников

Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 12:50  •  22409 просмотра

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Президент Зеленский и лидеры Канады, Италии, Бельгии и Европейской Комиссии почтили погибших украинских защитников, которые отдали свою жизнь, борясь за свободу и суверенитет Украины в условиях московского вторжения, возложением цветов на Михайловской площади в Киеве.

Президент Владимир Зеленский в Киеве на Михайловской площади вместе с партнерами почтили украинских военных, которые боролись ради Украины и свободы и отдали свою жизнь, чтобы Украина - могла жить, передает УНН.

Детали

Михайловская площадь. Стена памяти. Вместе с партнерами почтили наших храбрых людей, которые боролись ради Украины и свободы и отдали свою жизнь, чтобы Украина - могла жить. Вечная слава и благодарность нашим героям!

- написал Зеленский.

Так, вместе с Зеленским почтили память павших защитников в российско-украинской войне на Михайловской площади возложив цветы у стены памяти премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дополнение

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину вторжения России в Украину встретился в Гостомеле с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Италии - Джорджией Мелони и Бельгии - Александром Де Кроо.

В частности, в Гостомеле Трюдо заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады, ведь Киев борется не только за свой суверенитет, но и демократию Европы, и в частности, Канады.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
khostelГостомель
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
kanadaКанада
belgiyaБельгия
italiyaИталия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
kievКиев
Зеленський разом з фон дер Ляєн, Трюдо, де Кроо, Мелоні та вшанували пам'ять полеглих захисників
Zelenskyy, along with von der Leyen, Trudeau, de Croo, Maloney, and others, honored the memory of the fallen defenders
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Президент Зеленский и лидеры Канады, Италии, Бельгии и Европейской Комиссии почтили погибших украинских защитников, которые отдали свою жизнь, борясь за свободу и суверенитет Украины в условиях московского вторжения, возложением цветов на Михайловской площади в Киеве.

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