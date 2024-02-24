Зеленський в Гостомелі зустрівся з Мелоні, фон дер Ляєн, Трюдо та де Кроо

Президент України Володимир Зеленський у другу річницю вторгнення росії в України зустрівся в Гостомелі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністрами Італії - Джорджію Мелоні та Бельгії - Олександром Де Кроо, передає УНН.

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Два роки тому ми вогнем тут зустрічали ворожий десант. Два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів та партнерів. Прем’єрка Італія Джорджа Мелоні, голова G7. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії. Олександр де Кроо, прем’єр Бельгії, що головує в Європейській Раді. І це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки і різницю між 24 лютого тоді і зараз