Зеленський в Гостомелі зустрівся з Мелоні, фон дер Ляєн, Трюдо та де Кроо
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єр-міністрами Італії та Бельгії у другу річницю вторгнення Росії в Україну.
Президент України Володимир Зеленський у другу річницю вторгнення росії в України зустрівся в Гостомелі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністрами Італії - Джорджію Мелоні та Бельгії - Олександром Де Кроо, передає УНН.
Деталі
Два роки тому ми вогнем тут зустрічали ворожий десант. Два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів та партнерів. Прем’єрка Італія Джорджа Мелоні, голова G7. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії. Олександр де Кроо, прем’єр Бельгії, що головує в Європейській Раді. І це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки і різницю між 24 лютого тоді і зараз
Зеленський зазначив, що будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась, але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась країна наша.
Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремось за це. І переможемо. У найкращий день нашого життя
Нагадаємо
Сьогодні у роковини роковини повномасштабного вторгнення росії в Україну, до Києва прибули прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом з віцепрем’єркою Христею Фріланд та міністром національної оборони Канади Біллом Блером, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністри Італії - Джорджія Мелоні та Бельгії - Олександр Де Кроо.