Зеленский в Гостомеле встретился с Мелони, фон дер Ляйен, Трюдо и де Кроо

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
  •  42053 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  135984 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  162450 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  180384 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  208300 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  205409 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  238559 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  261625 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  228261 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234299 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
khristia-frilandХристиа Фриланд
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
khostelГостомель
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
g7G7
kanadaКанада
belgiyaБельгия
italiyaИталия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
kievКиев
Loading...
Новости по теме

Зеленский в Гостомеле встретился с Мелони, фон дер Ляйен, Трюдо и де Кроо

Президент Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министрами Италии и Бельгии во вторую годовщину вторжения России в Украину.

Война •   •  12313 просмотра
Зеленский в Гостомеле встретился с Мелони, фон дер Ляйен, Трюдо и де Кроо

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Кого планируют поставить во главе Нацагентства на следующие четыре года - УНН узнал о том, что происходит за кулисами конкурса.

Политика •   •  42053 просмотра
Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

"Мы стали на 730 дней ближе к победе": в годовщину вторжения рф Зеленский приехал в Гостомель

В годовщину вторжения России в Украину президент Зеленский посетил Гостомель, где украинские войска сдерживали российские войска в 2022 году, и поблагодарил международных партнеров за поддержку.

Война •   •  12015 просмотра
"Мы стали на 730 дней ближе к победе": в годовщину вторжения рф Зеленский приехал в Гостомель

Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.

Война •   •  15759 просмотра
Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны

В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

Неизвестные в третий раз портят украинскую сельскохозяйственную продукцию на польском железнодорожном вокзале. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".

Общество •   •  14342 просмотра
В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами

"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде": Столтенберг в годовщину вторжения рф

НАТО уже планирует открыть Совместный аналитический, учебный и образовательный центр в Польше для совместной подготовки Сил обороны и войск западных союзников.

Война •   •  15282 просмотра
"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде": Столтенберг в годовщину вторжения рф

Австралия наложила дополнительные санкции на рф

Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые санкции и визовые запреты против российских лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Война •   •  16389 просмотра
Австралия наложила дополнительные санкции на рф

россияне обстреляли линию электропередачи в Херсоне, но дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

Несмотря на атаки на подстанции в Херсонской области, энергосистема Украины не испытывает дефицита электроэнергии благодаря достаточному внутреннему производству и запланированному импорту и экспорту электроэнергии.

Общество •   •  16282 просмотра
россияне обстреляли линию электропередачи в Херсоне, но дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

Великобритания выделит 280 миллионов евро на закупку и производство артснарядов для Украины

Правительство Великобритании предоставит Украине 280 миллионов евро стерлингов на закупку и налаживание цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов.

Война •   •  16081 просмотра
Великобритания выделит 280 миллионов евро на закупку и производство артснарядов для Украины

Два года полномасштабной войны: Умеров в годовщину вторжения рф призвал украинцев к единству

В годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина выстояла, потому что ее армия и народ выступили единой силой против агрессора.

Война •   •  15395 просмотра
Два года полномасштабной войны: Умеров в годовщину вторжения рф призвал украинцев к единству