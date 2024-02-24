Зеленский в Гостомеле встретился с Мелони, фон дер Ляйен, Трюдо и де Кроо
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министрами Италии и Бельгии во вторую годовщину вторжения России в Украину.
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
Кого планируют поставить во главе Нацагентства на следующие четыре года - УНН узнал о том, что происходит за кулисами конкурса.
"Мы стали на 730 дней ближе к победе": в годовщину вторжения рф Зеленский приехал в Гостомель
В годовщину вторжения России в Украину президент Зеленский посетил Гостомель, где украинские войска сдерживали российские войска в 2022 году, и поблагодарил международных партнеров за поддержку.
Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.
В Польше в третий раз высыпали украинскую агропродукцию: неизвестные повредили вагоны с бобами
Неизвестные в третий раз портят украинскую сельскохозяйственную продукцию на польском железнодорожном вокзале. На этот раз утром кто-то высыпал бобы из грузового вагона "Укрзализныци".
"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде": Столтенберг в годовщину вторжения рф
НАТО уже планирует открыть Совместный аналитический, учебный и образовательный центр в Польше для совместной подготовки Сил обороны и войск западных союзников.
Австралия наложила дополнительные санкции на рф
Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые санкции и визовые запреты против российских лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей с оккупированных территорий.
россияне обстреляли линию электропередачи в Херсоне, но дефицита электроэнергии нет - Минэнерго
Несмотря на атаки на подстанции в Херсонской области, энергосистема Украины не испытывает дефицита электроэнергии благодаря достаточному внутреннему производству и запланированному импорту и экспорту электроэнергии.
Великобритания выделит 280 миллионов евро на закупку и производство артснарядов для Украины
Правительство Великобритании предоставит Украине 280 миллионов евро стерлингов на закупку и налаживание цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов.
Два года полномасштабной войны: Умеров в годовщину вторжения рф призвал украинцев к единству
В годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина выстояла, потому что ее армия и народ выступили единой силой против агрессора.