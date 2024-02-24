Зеленский в Гостомеле встретился с Мелони, фон дер Ляйен, Трюдо и де Кроо

Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину вторжения России в Украину встретился в Гостомеле с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Италии - Джорджию Мелони и Бельгии - Александром Де Кроо, передает УНН.

Детали

Два года назад мы огнем здесь встречали вражеский десант. Два года спустя мы встречаем здесь наших друзей и партнеров. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, председатель G7. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии. Александр де Кроо, премьер Бельгии, председательствующий в Европейском Совете. И это символично и красноречиво описывает путь, который мы прошли за эти два года и разницу между 24 февраля тогда и сейчас

Зеленский отметил, что любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась, но никто из нас не позволит, чтобы закончилась страна наша.

Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда добавляем: на наших условиях. Именно поэтому возле слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина всегда будет стоять слово Независимая. Боремся за это. И победим. В лучший день нашей жизни - добавил Зеленский.

Напомним

Сегодня в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Киев прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с вице-премьером Христей Фриланд и министром национальной обороны Канады Биллом Блэром, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министры Италии - Джорджия Мелони и Бельгии - Александр Де Кроо.