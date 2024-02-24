Джастін Трюдо прибув до Києва разом з віцепрем’єркою та міністром оборони
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва з двома міністрами кабінету, щоб підтвердити непохитну підтримку Канадою України проти російського вторгнення.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва разом з віцепрем’єркою Христею Фріланд та міністром національної оборони Канади Біллом Блером. Про це Трюдо написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Деталі
Через два роки після того, як російський режим почав вторгнення в Україну, підтримка Канади українського народу залишається непохитною. Щоб підтвердити цю підтримку, я перебуваю в Києві з Христею Фріланд та Біллом Блером
Нагадаємо
Нардеп Олексій Гончаренко зранку повідомляв, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та британський політик Борис Джонсон прибули до столиці України – Києва.