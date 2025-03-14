14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо. Разом з ним присягнули 23 члени уряду, багато міністрів зберегли свої посади.
Марк Карні обраний новим лідером Ліберальної партії Канади, набравши 85,9% голосів. Він змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра та стане першим главою уряду без значного політичного досвіду.
140 000 членів Ліберальної партії Канади голосують за нового лідера партії, який замінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра. Серед кандидатів - Марк Карні, Христя Фріланд, Каріна Гулд та Френк Бейліс.
Канада вважає нові американські тарифи на сталь і алюміній невиправданими та готує відповідні заходи. Міністр Шампань заявив про "чітку і виважену" відповідь, а Христя Фріланд закликала відповісти "долар за долар".
Марк Карні висунув свою кандидатуру на пост лідера Ліберальної партії Канади після відставки Джастіна Трюдо. У разі перемоги 59-річний економіст обійме посаду прем'єр-міністра до майбутніх виборів.
Колишня міністерка фінансів Христя Фріланд готується оголосити про участь у боротьбі за посаду лідера Ліберальної партії Канади. Після відставки Трюдо новий лідер партії автоматично стане прем'єр-міністром країни.
Парламентський комітет Канади проведе позачергове засідання 7 січня для розгляду вотуму недовіри уряду Трюдо.
Міністр фінансів Канади подала у відставку через розбіжності з Трюдо щодо реакції на загрозу 25% мита від Трампа. Відставка спровокувала урядову кризу та заклики до відставки самого прем'єр-міністра Канади.
Христя Фріланд залишає посаду міністра фінансів Канади через розбіжності з прем'єром щодо можливої "тарифної війни" з США. Трюдо запропонував їй іншу посаду, але вона вирішила піти з уряду.
Канадські чиновники оголосили про підготовку до можливого збільшення потоку іммігрантів зі США. Після оголошення перемоги Трампа пошукові запити про переїзд до Канади зросли вдесятеро.
Канада планує надати Україні $1,6 млрд протягом 5 років на летальну та нелетальну військову допомогу, згідно з федеральним бюджетом на 2024 рік.
Уряд Канади оголосив про плани забезпечити безкоштовний доступ до контрацептивів та ліків від діабету для мільйонів канадців в рамках першого етапу національної ініціативи з універсальної фармацевтичної допомоги.
Лідери "Великої сімки" розійшлися в думках щодо законності виведення заморожених російських активів на користь України, причому Франція заперечила позицію США, що це дозволено міжнародним правом.
Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єр-міністрами Італії та Бельгії у другу річницю вторгнення Росії в Україну.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва з двома міністрами кабінету, щоб підтвердити непохитну підтримку Канадою України проти російського вторгнення.
Уряд Канади продовжив заборону на купівлю іноземцями житла в країні ще на два роки до 2027 року, щоб обмежити зростання цін на нерухомість.