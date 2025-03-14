Христя Фріланд

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21788 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 142169 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 129065 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130945 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 128488 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130127 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 193888 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77005 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164199 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115866 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 40383 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 51879 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 54511 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 44564 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 26703 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 7806 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 19325 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 44719 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 54654 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 142173 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 3818 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 11488 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 13577 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 109327 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110960 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Христя Фріланд

Новини по темi

У Канаді склав присягу новий премʼєр Марк Карні

14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо. Разом з ним присягнули 23 члени уряду, багато міністрів зберегли свої посади.

Новини Світу • 14 березня, 16:49 • 16565 перегляди

Новим прем'єр-міністром Канади стане Марк Карні: що про нього відомо

Марк Карні обраний новим лідером Ліберальної партії Канади, набравши 85,9% голосів. Він змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра та стане першим главою уряду без значного політичного досвіду.

Новини Світу • 9 березня, 23:19 • 26511 перегляди

Ліберальна партія Канади обирає нового лідера замість Трюдо

140 000 членів Ліберальної партії Канади голосують за нового лідера партії, який замінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра. Серед кандидатів - Марк Карні, Христя Фріланд, Каріна Гулд та Френк Бейліс.

Новини Світу • 9 березня, 09:22 • 30283 перегляди

Канада заявила, що тарифи США на сталь і алюміній "абсолютно невиправдані"

Канада вважає нові американські тарифи на сталь і алюміній невиправданими та готує відповідні заходи. Міністр Шампань заявив про "чітку і виважену" відповідь, а Христя Фріланд закликала відповісти "долар за долар".

Новини Світу • 11 лютого, 07:45 • 23769 перегляди

Колишній очільник Банку Англії хоче замінити Трюдо на посаді прем'єра Канади

Марк Карні висунув свою кандидатуру на пост лідера Ліберальної партії Канади після відставки Джастіна Трюдо. У разі перемоги 59-річний економіст обійме посаду прем'єр-міністра до майбутніх виборів.

Новини Світу • 17 січня, 06:58 • 25978 перегляди

Фріланд може поборотися за посаду прем'єра Канади - ЗМІ

Колишня міністерка фінансів Христя Фріланд готується оголосити про участь у боротьбі за посаду лідера Ліберальної партії Канади. Після відставки Трюдо новий лідер партії автоматично стане прем'єр-міністром країни.

Новини Світу • 14 січня, 22:11 • 24377 перегляди

Трюдо під тиском: комітет парламенту Канади готує засідання для вотуму недовіри

Парламентський комітет Канади проведе позачергове засідання 7 січня для розгляду вотуму недовіри уряду Трюдо.

Новини Світу • 28 грудня, 08:20 • 19669 перегляди

Фріланд пішла у відставку через конфлікт щодо 25% мита: зараз уряд Трюдо "у небезпеці" - BBC

Міністр фінансів Канади подала у відставку через розбіжності з Трюдо щодо реакції на загрозу 25% мита від Трампа. Відставка спровокувала урядову кризу та заклики до відставки самого прем'єр-міністра Канади.

Новини Світу • 18 грудня, 08:06 • 15197 перегляди

Фріланд пішла у відставку з посади міністра фінансів Канади

Христя Фріланд залишає посаду міністра фінансів Канади через розбіжності з прем'єром щодо можливої "тарифної війни" з США. Трюдо запропонував їй іншу посаду, але вона вирішила піти з уряду.

Новини Світу • 16 грудня, 22:59 • 16977 перегляди

Канада готується до напливу мігрантів після перемоги Трампа на виборах у США

Канадські чиновники оголосили про підготовку до можливого збільшення потоку іммігрантів зі США. Після оголошення перемоги Трампа пошукові запити про переїзд до Канади зросли вдесятеро.

Новини Світу • 9 листопада, 03:06 • 22895 перегляди

Канада планує передати Україні $1,6 млрд військової допомоги протягом 5 років

Канада планує надати Україні $1,6 млрд протягом 5 років на летальну та нелетальну військову допомогу, згідно з федеральним бюджетом на 2024 рік.

Війна • 17 квітня, 02:37 • 120071 перегляди

Канада презентує план безкоштовної фармацевтичної допомоги щодо контрацептивів та ліків від діабету

Уряд Канади оголосив про плани забезпечити безкоштовний доступ до контрацептивів та ліків від діабету для мільйонів канадців в рамках першого етапу національної ініціативи з універсальної фармацевтичної допомоги.

Політика • 31 березня, 03:30 • 62532 перегляди

Розбіжності між лідерами Групи Семи: Франція заперечує тезу США про законність виведення заморожених російських активів на користь України

Лідери "Великої сімки" розійшлися в думках щодо законності виведення заморожених російських активів на користь України, причому Франція заперечила позицію США, що це дозволено міжнародним правом.

Війна • 28 лютого, 21:51 • 61186 перегляди

Зеленський в Гостомелі зустрівся з Мелоні, фон дер Ляєн, Трюдо та де Кроо

Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єр-міністрами Італії та Бельгії у другу річницю вторгнення Росії в Україну.

Війна • 24 лютого, 10:45 • 37656 перегляди

Джастін Трюдо прибув до Києва разом з віцепрем’єркою та міністром оборони

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва з двома міністрами кабінету, щоб підтвердити непохитну підтримку Канадою України проти російського вторгнення.

Війна • 24 лютого, 10:17 • 61789 перегляди

У Канаді продовжили заборону для іноземців на купівлю житла в країні до 2027 року

Уряд Канади продовжив заборону на купівлю іноземцями житла в країні ще на два роки до 2027 року, щоб обмежити зростання цін на нерухомість.

Новини Світу • 5 лютого, 23:03 • 25626 перегляди