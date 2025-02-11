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Канада заявила, що тарифи США на сталь і алюміній "абсолютно невиправдані"

Канада заявила, що тарифи США на сталь і алюміній "абсолютно невиправдані"

Київ • УНН

 • 23739 перегляди

Канада вважає нові американські тарифи на сталь і алюміній невиправданими та готує відповідні заходи. Міністр Шампань заявив про "чітку і виважену" відповідь, а Христя Фріланд закликала відповісти "долар за долар".

Міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань назвав запровадження США тарифів на сталь і алюміній "абсолютно невиправданим" та заявив, що відповідь Канади буде "чіткою і виваженою".

Повідомляє CNN, пише УНН.

Франсуа-Філіп Шампань наголосив, що Канада є основним постачальником алюмінію та сталі до Сполучених Штатів, що підтверджують дані Міністерства торгівлі США.

Канадська сталь і алюміній підтримують ключові галузі промисловості США - від оборони, суднобудування, енергетики до автомобілебудування

- сказав він. 

Трамп серйозно налаштований приєднати Канаду - AP10.02.25, 16:35 • 23978 переглядiв

Шампань зазначив, що Канада проведе консультації з міжнародними партнерами та детально проаналізує умови запроваджених тарифів. Колишня міністр фінансів Канади Христя Фріланд, яка балотується на посаду прем’єр-міністра на зміну Джастіну Трюдо, засудила ці заходи, назвавши їх "незаконними та невиправданими".

Оскільки Дональд Трамп ухвалив рішення запровадити тарифи проти нашої сталеливарної та алюмінієвої промисловості й робітників, ми повинні діяти так само, як під час його першої спроби: відповісти долар за долар

- заявила вона у зверненні під назвою «Перевірений план, щоб зупинити тарифи Трампа».

Фріланд також наголосила на необхідності переговорів з іншими країнами, які зазнали впливу цих обмежень, щоб дати спільну відповідь президенту Трампу.

Нагадаємо 

Президент Сполучених Штатів підписав новий указ, що передбачає введення 25% імпортних мит на сталь та алюміній. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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