Канада заявила, що тарифи США на сталь і алюміній "абсолютно невиправдані"

Міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань назвав запровадження США тарифів на сталь і алюміній "абсолютно невиправданим" та заявив, що відповідь Канади буде "чіткою і виваженою".

Повідомляє CNN, пише УНН.

Франсуа-Філіп Шампань наголосив, що Канада є основним постачальником алюмінію та сталі до Сполучених Штатів, що підтверджують дані Міністерства торгівлі США.

- сказав він.

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Шампань зазначив, що Канада проведе консультації з міжнародними партнерами та детально проаналізує умови запроваджених тарифів. Колишня міністр фінансів Канади Христя Фріланд, яка балотується на посаду прем’єр-міністра на зміну Джастіну Трюдо, засудила ці заходи, назвавши їх "незаконними та невиправданими".

Оскільки Дональд Трамп ухвалив рішення запровадити тарифи проти нашої сталеливарної та алюмінієвої промисловості й робітників, ми повинні діяти так само, як під час його першої спроби: відповісти долар за долар