Канада заявила, що тарифи США на сталь і алюміній "абсолютно невиправдані"
Київ • УНН
Канада вважає нові американські тарифи на сталь і алюміній невиправданими та готує відповідні заходи. Міністр Шампань заявив про "чітку і виважену" відповідь, а Христя Фріланд закликала відповісти "долар за долар".
Міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань назвав запровадження США тарифів на сталь і алюміній "абсолютно невиправданим" та заявив, що відповідь Канади буде "чіткою і виваженою".
Повідомляє CNN, пише УНН.
Франсуа-Філіп Шампань наголосив, що Канада є основним постачальником алюмінію та сталі до Сполучених Штатів, що підтверджують дані Міністерства торгівлі США.
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Шампань зазначив, що Канада проведе консультації з міжнародними партнерами та детально проаналізує умови запроваджених тарифів. Колишня міністр фінансів Канади Христя Фріланд, яка балотується на посаду прем’єр-міністра на зміну Джастіну Трюдо, засудила ці заходи, назвавши їх "незаконними та невиправданими".
Оскільки Дональд Трамп ухвалив рішення запровадити тарифи проти нашої сталеливарної та алюмінієвої промисловості й робітників, ми повинні діяти так само, як під час його першої спроби: відповісти долар за долар
Фріланд також наголосила на необхідності переговорів з іншими країнами, які зазнали впливу цих обмежень, щоб дати спільну відповідь президенту Трампу.
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів підписав новий указ, що передбачає введення 25% імпортних мит на сталь та алюміній.