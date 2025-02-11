Канада заявила, что тарифы США на сталь и алюминий «абсолютно неоправданы»
Киев • УНН
Канада считает новые американские тарифы на сталь и алюминий неоправданными и готовит ответные меры. Министр Шампань заявил о «четком и взвешенном» ответе, а Христя Фриланд призвала ответить «доллар за доллар».
Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань назвал введение США тарифов на сталь и алюминий «абсолютно неоправданным» и заявил, что ответ Канады будет «четким и взвешенным».
Сообщает CNN, пишет УНН.
Франсуа-Филипп Шампань подчеркнул, что Канада является основным поставщиком алюминия и стали в Соединенные Штаты, что подтверждают данные Министерства торговли США.
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Шампань отметил, что Канада проведет консультации с международными партнерами и детально проанализирует условия введенных тарифов. Бывшая министр финансов Канады Христя Фриланд, которая баллотируется на пост премьер-министра на смену Джастину Трюдо, осудила эти меры, назвав их «незаконными и неоправданными».
Поскольку Дональд Трамп принял решение ввести тарифы против нашей сталелитейной и алюминиевой промышленности и рабочих, мы должны действовать так же, как во время его первой попытки: ответить доллар за доллар
Фриланд также подчеркнула необходимость переговоров с другими странами, которые подверглись воздействию этих ограничений, чтобы дать общий ответ президенту Трампу.
Напомним
Президент Соединенных Штатов подписал новый указ, предусматривающий введение 25% импортных пошлин на сталь и алюминий.