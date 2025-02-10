Трамп серьезно настроен присоединить Канаду - AP
Киев • УНН
Дональд Трамп подтвердил намерения присоединить Канаду к США как 51-й штат. По его словам, США теряют 200 млрд долларов в год из-за Канады, хотя AP опровергает это утверждение.
Президент Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что настроен на то, чтобы Канада стала 51-м штатом в составе США. "Да, это так", - сказал Трамп в интервью на ответ, реальны ли его разговоры об аннексии Канады, передает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Трамп неоднократно предполагал, что Канаде будет лучше, если она согласится стать 51-м штатом США - перспектива, которая глубоко непопулярна среди канадцев. Трюдо заявил 7 февраля, что разговоры Трампа о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом США, были реальностью и связаны с желанием получить доступ к природным ресурсам страны.
Я думаю, что Канаде было бы значительно лучше быть 51-м штатом, потому что из-за Канады мы теряем 200 миллиардов долларов в год. И я не позволю этому случиться. Почему мы платим 200 миллиардов долларов в год, по сути, субсидию Канаде
АР отмечает, что США не субсидируют Канаду. Они покупают продукцию у богатой природными ресурсами страны, в том числе нефть, хотя разрыв в торговле товарами за последние годы увеличился до 72 миллиардов долларов в 2023 году.
Напомним
Ранее Трамп выразил намерения по контролю США над Канадой, Гренландией и Панамским каналом. Он предложил Канаде стать 51-м штатом США и раскритиковал текущее управление Панамским каналом.