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Трамп серьезно настроен присоединить Канаду - AP

Трамп серьезно настроен присоединить Канаду - AP

Киев  •  УНН

 • 2792 просмотра

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Дональд Трамп подтвердил намерения присоединить Канаду к США как 51-й штат. По его словам, США теряют 200 млрд долларов в год из-за Канады, хотя AP опровергает это утверждение.

Президент Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что настроен на то, чтобы Канада стала 51-м штатом в составе США. "Да, это так", - сказал Трамп в интервью на ответ, реальны ли его разговоры об аннексии Канады, передает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Трамп неоднократно предполагал, что Канаде будет лучше, если она согласится стать 51-м штатом США - перспектива, которая глубоко непопулярна среди канадцев. Трюдо заявил 7 февраля, что разговоры Трампа о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом США, были реальностью и связаны с желанием получить доступ к природным ресурсам страны.

Я думаю, что Канаде было бы значительно лучше быть 51-м штатом, потому что из-за Канады мы теряем 200 миллиардов долларов в год. И я не позволю этому случиться. Почему мы платим 200 миллиардов долларов в год, по сути, субсидию Канаде

- сказал Трамп.

АР отмечает, что США не субсидируют Канаду. Они покупают продукцию у богатой природными ресурсами страны, в том числе нефть, хотя разрыв в торговле товарами за последние годы увеличился до 72 миллиардов долларов в 2023 году.

Напомним

Ранее Трамп выразил намерения по контролю США над Канадой, Гренландией и Панамским каналом. Он предложил Канаде стать 51-м штатом США и раскритиковал текущее управление Панамским каналом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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