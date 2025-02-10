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Трамп серйозно налаштований приєднати Канаду - AP

Трамп серйозно налаштований приєднати Канаду - AP

Київ • УНН

 • 23978 перегляди

Дональд Трамп підтвердив наміри приєднати Канаду до США як 51-й штат. За його словами, США втрачають 200 млрд доларів на рік через Канаду, хоча AP спростовує це твердження.

Президент Дональд Трамп вчергове підтвердив, що налаштований на те, щоб Канада стала 51-м штатом в складі США. "Так, це так", - сказав Трамп в інтерв ’ю на відповідь, чи реальні його розмови про анексію Канади, передає Associated Press, пише УНН.

Деталі

Трамп неодноразово припускав, що Канаді буде краще, якщо вона погодиться стати 51-м штатом США - перспектива, яка глибоко непопулярна серед канадців. Трюдо заявив 7 лютого, що розмови Трампа про те, щоб зробити Канаду 51-м штатом США, були реальністю і пов'язані з бажанням отримати доступ до природних ресурсів країни.

Я думаю, що Канаді було б значно краще бути 51-м штатом, тому що через Канаду ми втрачаємо 200 мільярдів доларів на рік. І я не дозволю цьому статися. Чому ми платимо 200 мільярдів доларів на рік, по суті, субсидію Канаді?

– сказав Трамп.

АР зазначає, що США не субсидують Канаду. Вони купують продукцію у багатої на природні ресурси країни, в тому числі нафту, хоча розрив у торгівлі товарами за останні роки збільшився до 72 мільярдів доларів у 2023 році.

Нагадаємо

Раніше Трамп висловив наміри щодо контролю США над Канадою, Гренландією та Панамським каналом. Він запропонував Канаді стати 51-м штатом США та розкритикував поточне управління Панамським каналом.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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