Трамп всерйоз планує зробити Канаду 51-м штатом США - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на закритій зустрічі з керівниками канадських підприємств заявив, що не вважає жартами заяви Дональда Трампа про перетворення Канади на "51-й штат США". Про це інформує УНН з посиланням на Bloomberg і Toronto Star.

Деталі

Зазначається, що у пʼятницю, 07 лютого Джастін Трюдо виступив перед десятками бізнес-лідерів і політиків, які зібралися в Торонто, щоб обговорити, як Канада може диверсифікувати торгівлю з США, враховуючи тарифні погрози Трампа.

Як пише видання Bloomberg, слова Трюдо підтвердив високопосадовець уряду, який побажав залишитися анонімним, оскільки зустріч проходила за закритими дверима.

Вони (США. - Ред.) дуже добре знають про наші ресурси, про те, що ми маємо, і вони дуже хочуть мати можливість скористатися ними. Але Трамп має на увазі, що один з найпростіших способів зробити це – поглинути нашу країну. І це реальна річ - Прем'єр-міністр Канади.

Інші політичні лідери Канади також серйозно ставляться до заяв Трампа про анексію. Прем'єр-міністр Британської Колумбії Девід Ебі у понеділок заявив, що Трамп навмисно реалізує стратегію знищення канадської економіки, аби змусити країну стати 51-м штатом. Лідер Нової демократичної партії Джагміт Сінгх також вважає, що загроза суверенітету Канади є реальною.

Канада багата на майже три десятки критично важливих мінералів, які необхідні для сучасних технологій – мобільних телефонів, акумуляторів для електромобілів та оборонних програм.

Нагадаємо

У різдвяних дописах Трамп висловив наміри щодо контролю США над Канадою, Гренландією та Панамським каналом. Він запропонував Канаді стати 51-м штатом США та розкритикував поточне управління Панамським каналом.

Трамп зробив чергову заяву про Канаду: запевнив, що США не потрібні канадські товари