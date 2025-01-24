Трамп зробив чергову заяву про Канаду: запевнив, що США не потрібні канадські товари

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, виступаючи перед лідерами світового бізнесу на Всесвітньому економічному форумі, що США не потрібні канадські енергоносії, транспортні засоби чи лісоматеріали, пише УНН з посиланням на BBC.

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Трамп також повторив свою погрозу ввести мито для країни, заявивши, що цього можна уникнути, якщо сусідня країна вирішить стати штатом США.

"Ви завжди можете стати штатом, і якщо ви штат, ми не матимемо дефіциту. Нам не доведеться стягувати з вас мита", - зазначив він на зітхання в залі в Давосі.

Трамп пригрозив запровадити мито до 25% на канадський імпорт, можливо, до 1 лютого.

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Відновлена ​​погроза мит була зустрінута з глибоким занепокоєнням залежною від торгівлі Канадою.

Але вона також заявила, що розгляне суттєві контрзаходи, включаючи відповідь "долар за долар", якщо адміністрація Трампа досягне свого.

Приблизно 75% експорту Канади йде на південь. Навпаки, на Канаду припадає набагато менша частка експорту США - 17%, хоча вона є другим за величиною торговим партнером США після Мексики.

Трамп у своєму виступі у четвер сказав, що з Канадою "було дуже складно мати справу протягом багатьох років".

"Нам не потрібно, щоб вони виробляли наші автомобілі, ми виробляємо їх у великій кількості, нам не потрібна їхня деревина, тому що у нас є свої ліси... нам не потрібна їхня нафта та газ, у нас їх більше, ніж у будь-кого", - сказав він учасникам форуму по відеозв'язку з Вашингтона.

Трамп повторив твердження, що дефіцит у торгівлі США з Канадою становить від 200 до 250 млрд доларів. Незрозуміло, звідки він взяв цю цифру.

Дефіцит у торгівлі з Канадою, який, як очікується, становитиме 45 млрд доларів у 2024 році, в основному обумовлений енергетичними потребами США.

Північноамериканська автомобільна промисловість також має високоінтегровані ланцюжки постачання.

Автозапчастини можуть перетинати кордони між США, Мексикою та Канадою кілька разів, перш ніж автомобіль буде остаточно зібраний.

Трамп також пов'язав мита з безпекою кордонів, заявивши, що їх буде введено, якщо Канада не посилить безпеку на спільному кордоні.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо неодноразово заявляв, що у відповідь на введення мит все на столі.

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Це включає податок або ембарго на експорт енергоносіїв до США, хоча деякі лідери провінцій Канади не погоджуються з такою відповіддю.

У четвер Трюдо повідомив журналістам, що мета Канади - повністю уникнути американських мит, але вона "поступово" посилюватиме свої заходи у відповідь, щоб домогтися швидкого скасування мит у разі їх введення.

Канада також позиціонує себе як надійного торгового партнера та надійне джерела постачання енергоносіїв та критично важливих мінералів у США, лобіюючи американських законодавців у спробі уникнути мит.

Економісти припускають, що що енергетична безпека США залежить від канадської продукції.

Згідно з нещодавнім аналізом економістів TD Bank, у 2024 році експорт канадських енергоносіїв становив майже 170 млрд доларів США.

Трамп також заявив у четвер, що підприємства мають виробляти свою продукцію у США, якщо вони хочуть уникнути мит.

Мита є центральною частиною економічного бачення Трампа - він розглядає їх як спосіб зростання економіки США, захисту робочих місць та збільшення податкових надходжень.

Новий президент наказав федеральним чиновникам до 1 квітня переглянути торгові відносини США щодо будь-яких несумлінних практик.

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