Держсекретар США Рубіо відвідає Панаму після заяв Трампа про захоплення каналу

Держсекретар США Марко Рубіо збирається відвідати Панаму - країну, канал якої президент Дональд Трамп запропонував захопити - вже наступного тижня. Про це пише Politico з посиланням на трьох офіційних осіб США, поінформованих про план, передає УНН.

Поїздка Рубіо, запланована на кінець січня - початок лютого, також охоплює Гватемалу, Сальвадор, Коста-Ріку і Домініканську Республіку, повідомили офіційні особи.

Очікується, що поїздка стане першою зарубіжною поїздкою Рубіо як держсекретаря, сказав один колишній чиновник, якого також поінформували про план. Усім було надано анонімність, оскільки вони не були уповноважені публічно обговорювати плани поїздок.

Усі особи також наголосили, що плани поїздок є попередніми.

Пізно ввечері в середу представниця Держдепартаменту Теммі Брюс підтвердила загальний план поїздок і сказала, що Рубіо вибрав Західну півкулю як пріоритет, тому що "там ми живемо".

Забираємо його назад: Трамп про Панамський канал

"Ми не будемо продовжувати ігнорувати регіон, як це робили інші адміністрації", - сказав Брюс. "Взаємодія з нашими сусідами є життєво важливим елементом у розв'язанні проблем міграції, ланцюжків постачань та економічного зростання, які є ключем до прагнення міністра Рубіо до зовнішньої політики, спрямованої на те, щоб зробити Америку сильною, процвітаючою та безпечною".

Очікується, що Рубіо використає поїздку, щоб висвітлити щонайменше два питання, які перебувають у верхній частині порядку денного зовнішньої політики MAGA: скорочення нелегальної міграції та прагнення Трампа повернути Панамський канал, за словами одного з нинішніх і колишнього чиновників.

Додамо

Панамські чиновники розсердилися на коментарі Трампа про стратегічно важливий водний шлях.

"Панамський канал належить Панамі і буде належати Панамі", - заявив президент Панами Хосе Рауль Муліно на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня. "Панамський канал - це не поступка і не подарунок від Сполучених Штатів".

Інші країни, які Рубіо планує відвідати, включно з Гватемалою і Сальвадором, також слугували основними перевалочними пунктами для мігрантів, які намагаються досягти південного кордону США.

В одній зі своїх перших записок для співробітників Держдепартаменту Рубіо назвав масову міграцію "однією з найважливіших проблем нашого часу" і сказав, що під його керівництвом департамент працюватиме з країнами Західної півкулі, щоб скоротити нелегальну імміграцію і домовитися про "репатріацію нелегальних іммігрантів".