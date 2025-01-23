Госсекретарь США Рубио посетит Панаму после заявлений Трампа о захвате канала

Госсекретарь США Марко Рубио собирается посетить Панаму — страну, канал которой президент Дональд Трамп предложил захватить — уже на следующей неделе. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех официальных лиц США, проинформированных о плане, передает УНН.

Поездка Рубио, запланированная на конец января — начало февраля, также включает Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику и Доминиканскую Республику, сообщили официальные лица.

Ожидается, что поездка станет первой зарубежной поездкой Рубио в качестве госсекретаря, сказал один бывший чиновник, которого также проинформировали о плане. Всем была предоставлена ​​анонимность, поскольку они не были уполномочены публично обсуждать планы поездок.

Все лица также подчеркнули, что планы поездок являются предварительными.

Поздно вечером в среду представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила общий план поездок и сказала, что Рубио выбрал Западное полушарие в качестве приоритета, потому что "там мы живем".

Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

"Мы не будем продолжать игнорировать регион, как это делали другие администрации", — сказал Брюс. "Взаимодействие с нашими соседями является жизненно важным элементом в решении проблем миграции, цепочек поставок и экономического роста, которые являются ключом к стремлению министра Рубио к внешней политике, направленной на то, чтобы сделать Америку сильной, процветающей и безопасной".

Ожидается, что Рубио использует поездку, чтобы осветить как минимум два вопроса, находящихся в верхней части повестки дня внешней политики MAGA: сокращение нелегальной миграции и стремление Трампа вернуть Панамский канал, по словам одного из нынешних и бывшего чиновников.

Добавим

Панамские чиновники рассердились на комментарии Трампа о стратегически важном водном пути.

"Панамский канал принадлежит Панаме и будет принадлежать Панаме", — заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе. "Панамский канал — это не уступка и не подарок от Соединенных Штатов".

Другие страны, которые Рубио планирует посетить, включая Гватемалу и Сальвадор, также служили основными перевалочными пунктами для мигрантов, пытающихся достичь южной границы США.

В одной из своих первых записок для сотрудников Госдепартамента Рубио назвал массовую миграцию "одной из самых важных проблем нашего времени" и сказал, что под его руководством департамент будет работать со странами Западного полушария, чтобы сократить нелегальную иммиграцию и договориться о "репатриации нелегальных иммигрантов".