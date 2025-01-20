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Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

Киев  •  УНН

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В своей инаугурационной речи Дональд Трамп объявил о планах вернуть контроль США над Панамским каналом. Также он намерен переименовать Мексиканский залив и вернуть прежнее название горе Мак-Кинли.

Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи заявил, что Америка заберет обратно Панамский канал, передает УНН со ссылкой на Sky news.

"Китай управляет Панамским каналом — и мы не отдали его Китаю, мы отдали его Панаме", — говорит он.

"Мы забираем его обратно", добавил Трамп.

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И, как и ожидалось, новый президент США также говорит, что Мексиканский залив будет переименован в залив Америки.

"И мы вернем имя великого президента Уильяма Мак-Кинли горе Мак-Кинли, где оно должно быть и где ему место", — говорит он, отменяя решение, принятое Бараком Обамой, назвать ее "Денали", когда он был президентом.

Трамп хочет переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки"07.01.2025, 19:27 • 21383 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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