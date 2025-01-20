Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале
Киев • УНН
В своей инаугурационной речи Дональд Трамп объявил о планах вернуть контроль США над Панамским каналом. Также он намерен переименовать Мексиканский залив и вернуть прежнее название горе Мак-Кинли.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи заявил, что Америка заберет обратно Панамский канал, передает УНН со ссылкой на Sky news.
"Китай управляет Панамским каналом — и мы не отдали его Китаю, мы отдали его Панаме", — говорит он.
"Мы забираем его обратно", добавил Трамп.
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И, как и ожидалось, новый президент США также говорит, что Мексиканский залив будет переименован в залив Америки.
"И мы вернем имя великого президента Уильяма Мак-Кинли горе Мак-Кинли, где оно должно быть и где ему место", — говорит он, отменяя решение, принятое Бараком Обамой, назвать ее "Денали", когда он был президентом.
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