Забираємо його назад: Трамп про Панамський канал
Київ • УНН
У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп оголосив про плани повернути контроль США над Панамським каналом. Також він має намір перейменувати Мексиканську затоку і повернути колишню назву горі Мак-Кінлі.
Президент США Дональд Трамп під час інавгураційної промови заявив, що Америка забере назад Панамський канал, передає УНН з посиланням на Sky news.
«Китай управляє Панамським каналом - і ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі», - каже він.
«Ми забираємо його назад», додав Трамп.
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І, як і очікувалося, новий президент США також каже, що Мексиканську затоку буде перейменовано на затоку Америки.
«І ми повернемо ім'я великого президента Вільяма Мак-Кінлі горе Мак-Кінлі, де воно повинно бути і де йому місце», - каже він, скасовуючи рішення, ухвалене Бараком Обамою, назвати її “Денілі”, коли він був президентом.
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