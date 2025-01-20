Забираємо його назад: Трамп про Панамський канал

Президент США Дональд Трамп під час інавгураційної промови заявив, що Америка забере назад Панамський канал, передає УНН з посиланням на Sky news.

«Китай управляє Панамським каналом - і ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі», - каже він.

«Ми забираємо його назад», додав Трамп.

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І, як і очікувалося, новий президент США також каже, що Мексиканську затоку буде перейменовано на затоку Америки.

«І ми повернемо ім'я великого президента Вільяма Мак-Кінлі горе Мак-Кінлі, де воно повинно бути і де йому місце», - каже він, скасовуючи рішення, ухвалене Бараком Обамою, назвати її “Денілі”, коли він був президентом.

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