Трамп хоче перейменувати Мексиканську затоку на "Затоку Америки"

Обраний президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що хоче перейменувати Мексиканську затоку на «Затоку Америки», передає УНН із посиланням на CNN.

«Ми збираємося змінити назву Мексиканської затоки на «Затоку Америки», у якої є красиве кільце. Вона охоплює велику територію, затока Америки - яка гарна назва. І це доречно», - сказав Трамп, виступаючи перед журналістами в Мар-а-Лаго.

Амбіції Трампа щодо Гренландії та Панамського каналу стикаються зі скептицизмом республіканців

Трамп повторив свій заклик до Мексики допомогти зупинити нелегальну імміграцію через кордон США і Мексики і свою обіцянку ввести мита для Мексики.