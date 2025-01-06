Амбіції Трампа щодо Гренландії та Панамського каналу стикаються зі скептицизмом республіканців
Київ • УНН
Республіканські сенатори та конгресмени вважають ідею захоплення Гренландії нереалістичною. Також малоймовірним видається відновлення прямого контролю США над Панамським каналом.
Особливо дивовижною вважають у лавах американської консервативної правлячої партії перспективу захоплення Гренландії Сполученими Штатами. Про це пише The Hill, передає УНН.
Сенатори і члени Палати представників від Республіканської партії вважають перспективу захоплення Гренландії особливо дивовижною, але вони остерігаються вступати в конфронтацію з Трампом.
Також зазначають, що не було жодного серйозного обговорення подібних ідей у Вашингтоні після того, як Трамп покинув Білий дім чотири роки тому.
"Я не думаю, що це продається. Він, ймовірно, має на увазі дещо це, але я не впевнений, як юридично ви можете це придбати, якщо він саме про це говорить", — сказав про Гренландію, посміхнувшись, конгресмен Майкл МакКол, республіканець від Техасу. Раніше МакКол був головою комітету у закордонних справах Палати представників.
Ідея відновлення прямого контролю США над Панамським каналом також здається малоймовірною. Водночас деякі законодавці-республіканці кажуть, що Сполучені Штати мають життєво важливий інтерес національної безпеки в захисті нейтралітету каналу.
МакКол про Панамський канал:
Я думаю, він вважає, що Джиммі Картер - упокой, Господи, його душу - продав його за долар, і це була погана угода. Ми багато від чого відмовилися
Нагадаємо
Новообраний президент Дональд Трамп у різдвяних публікаціях у соціальних мережах звернув увагу на Канаду, Гренландію та Панамський канал, натякаючи на можливість їхнього контролю Сполученими Штатами.
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