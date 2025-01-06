Амбіції Трампа щодо Гренландії та Панамського каналу стикаються зі скептицизмом республіканців

Особливо дивовижною вважають у лавах американської консервативної правлячої партії перспективу захоплення Гренландії Сполученими Штатами. Про це пише The Hill, передає УНН.

Сенатори і члени Палати представників від Республіканської партії вважають перспективу захоплення Гренландії особливо дивовижною, але вони остерігаються вступати в конфронтацію з Трампом.

Також зазначають, що не було жодного серйозного обговорення подібних ідей у ​​Вашингтоні після того, як Трамп покинув Білий дім чотири роки тому.

"Я не думаю, що це продається. Він, ймовірно, має на увазі дещо це, але я не впевнений, як юридично ви можете це придбати, якщо він саме про це говорить", — сказав про Гренландію, посміхнувшись, конгресмен Майкл МакКол, республіканець від Техасу. Раніше МакКол був головою комітету у закордонних справах Палати представників.

Ідея відновлення прямого контролю США над Панамським каналом також здається малоймовірною. Водночас деякі законодавці-республіканці кажуть, що Сполучені Штати мають життєво важливий інтерес національної безпеки в захисті нейтралітету каналу.

МакКол про Панамський канал:

Я думаю, він вважає, що Джиммі Картер - упокой, Господи, його душу - продав його за долар, і це була погана угода. Ми багато від чого відмовилися