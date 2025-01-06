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Амбіції Трампа щодо Гренландії та Панамського каналу стикаються зі скептицизмом республіканців

Київ • УНН

 • 22618 перегляди

Республіканські сенатори та конгресмени вважають ідею захоплення Гренландії нереалістичною. Також малоймовірним видається відновлення прямого контролю США над Панамським каналом.

Особливо дивовижною вважають у лавах американської консервативної правлячої партії перспективу захоплення Гренландії Сполученими Штатами. Про це пише The Hill, передає УНН.

Сенатори і члени Палати представників від Республіканської партії вважають перспективу захоплення Гренландії особливо дивовижною, але вони остерігаються вступати в конфронтацію з Трампом.

- ідеться у матеріалі видання.

Також зазначають, що не було жодного серйозного обговорення подібних ідей у ​​Вашингтоні після того, як Трамп покинув Білий дім чотири роки тому.

"Я не думаю, що це продається. Він, ймовірно, має на увазі дещо це, але я не впевнений, як юридично ви можете це придбати, якщо він саме про це говорить", — сказав про Гренландію, посміхнувшись, конгресмен Майкл МакКол, республіканець від Техасу. Раніше МакКол був головою комітету у закордонних справах Палати представників.

Ідея відновлення прямого контролю США над Панамським каналом також здається малоймовірною. Водночас деякі законодавці-республіканці кажуть, що Сполучені Штати мають життєво важливий інтерес національної безпеки в захисті нейтралітету каналу.

МакКол про Панамський канал:

Я думаю, він вважає, що Джиммі Картер - упокой, Господи, його душу - продав його за долар, і це була погана угода. Ми багато від чого відмовилися

- сказав екс-голова головою комітету у закордонних справах про Панамський канал. 

Нагадаємо

Новообраний президент Дональд Трамп у різдвяних публікаціях у соціальних мережах звернув увагу на Канаду, Гренландію та Панамський канал, натякаючи на можливість їхнього контролю Сполученими Штатами.

Зеленський: Трамп може зупинити путіна, бо путін його боїться05.01.25, 22:21 • 23637 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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