Амбиции Трампа по Гренландии и Панамскому каналу сталкиваются со скептицизмом республиканцев
Киев • УНН
Республиканские сенаторы и конгрессмены считают идею захвата Гренландии нереалистичной. Также маловероятным представляется восстановление прямого контроля США над Панамским каналом.
Особенно удивительной считают в рядах американской консервативной правящей партии перспективу захвата Гренландии Соединенными Штатами. Об этом пишет The Hill, передает УНН.
Сенаторы и члены Палаты представителей от Республиканской партии считают перспективу захвата Гренландии особенно удивительной, но они остерегаются вступать в конфронтацию с Трампом.
Также отмечают, что не было ни одного серьезного обсуждения подобных идей в Вашингтоне после того, как Трамп покинул Белый дом четыре года назад.
«Я не думаю, что это продается. Он, вероятно, имеет в виду кое-что это, но я не уверен, как юридически вы можете это приобрести, если он именно об этом говорит», - сказал о Гренландии, улыбнувшись, конгрессмен Майкл Маккол, республиканец от Техаса. Ранее Маккол был председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей.
Идея восстановления прямого контроля США над Панамским каналом также кажется маловероятной. В то же время некоторые законодатели-республиканцы говорят, что Соединенные Штаты имеют жизненно важный интерес национальной безопасности в защите нейтралитета канала.
МакКолл о Панамском канале:
Я думаю, он считает, что Джимми Картер - упокой, Господи, его душу - продал его за доллар, и это была плохая сделка. Мы от многого отказались
Напомним
Новоизбранный президент Дональд Трамп в рождественских публикациях в социальных сетях обратил внимание на Канаду, Гренландию и Панамский канал, намекая на возможность их контроля Соединенными Штатами.
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