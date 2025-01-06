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Амбиции Трампа по Гренландии и Панамскому каналу сталкиваются со скептицизмом республиканцев

Амбиции Трампа по Гренландии и Панамскому каналу сталкиваются со скептицизмом республиканцев

Киев  •  УНН

 • 2933 просмотра

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Республиканские сенаторы и конгрессмены считают идею захвата Гренландии нереалистичной. Также маловероятным представляется восстановление прямого контроля США над Панамским каналом.

Особенно удивительной считают в рядах американской консервативной правящей партии перспективу захвата Гренландии Соединенными Штатами. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

Сенаторы и члены Палаты представителей от Республиканской партии считают перспективу захвата Гренландии особенно удивительной, но они остерегаются вступать в конфронтацию с Трампом.

- говорится в материале издания.

Также отмечают, что не было ни одного серьезного обсуждения подобных идей в Вашингтоне после того, как Трамп покинул Белый дом четыре года назад.

«Я не думаю, что это продается. Он, вероятно, имеет в виду кое-что это, но я не уверен, как юридически вы можете это приобрести, если он именно об этом говорит», - сказал о Гренландии, улыбнувшись, конгрессмен Майкл Маккол, республиканец от Техаса. Ранее Маккол был председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Идея восстановления прямого контроля США над Панамским каналом также кажется маловероятной. В то же время некоторые законодатели-республиканцы говорят, что Соединенные Штаты имеют жизненно важный интерес национальной безопасности в защите нейтралитета канала.

МакКолл о Панамском канале:

Я думаю, он считает, что Джимми Картер - упокой, Господи, его душу - продал его за доллар, и это была плохая сделка. Мы от многого отказались

- сказал экс-глава председателем комитета по иностранным делам о Панамском канале. 

Напомним

Новоизбранный президент Дональд Трамп в рождественских публикациях в социальных сетях обратил внимание на Канаду, Гренландию и Панамский канал, намекая на возможность их контроля Соединенными Штатами.

Зеленский: Трамп может остановить путина, потому что путин его боится5 янв. 2025, 20:21 • 20498 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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