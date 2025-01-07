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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

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13:58 • 92557 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

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13:21 • 99955 просмотра

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Трамп хочет переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки"

Трамп хочет переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки"

Киев  •  УНН

 • 1028 просмотра

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Дональд Трамп объявил о намерении переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". Он также повторил требования к Мексике о борьбе с нелегальной иммиграцией и угрозу ввести пошлины.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что хочет переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки", передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", у которого есть красивое кольцо. Он охватывает большую территорию, залив Америки — какое красивое название. И это уместно", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Мар-а-Лаго.

Амбиции Трампа по Гренландии и Панамскому каналу сталкиваются со скептицизмом республиканцев6 янв. 2025, 11:57 • 21292 просмотра

Трамп повторил свой призыв к Мексике помочь остановить нелегальную иммиграцию через границу США и Мексики и свое обещание ввести пошлины для Мексики.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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