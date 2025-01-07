Трамп хочет переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что хочет переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки", передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", у которого есть красивое кольцо. Он охватывает большую территорию, залив Америки — какое красивое название. И это уместно", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Мар-а-Лаго.

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Трамп повторил свой призыв к Мексике помочь остановить нелегальную иммиграцию через границу США и Мексики и свое обещание ввести пошлины для Мексики.