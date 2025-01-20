Трамп сподівається, що на Марсі буде встановлено прапор США
Київ • УНН
У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп заявив про плани США відправити астронавтів на Марс для встановлення прапора. Ідею підтримав Ілон Маск, який очолить новий урядовий департамент.
Президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові заговорив про надію, що на Марсі буде встановлено прапор Америки, передає УНН з посиланням на Sky news.
Амбіції - це "життєва сила" США, сказав Трамп, викладаючи свою надію на прапор країни на Марсі.
"Ми будемо слідувати нашому явному призначенню до зірок, відправляючи американських астронавтів, щоб встановити зоряно-смугастий прапор на планеті Марс", - говорить він.
"І просто зараз наша країна більш амбітна, ніж будь-яка інша", - додає він.
"Немає іншої країни, схожої на нашу. Американці - дослідники, будівельники, новатори, підприємці та першопрохідці".
Додамо
Як зазначає видання, слова Трампа перегукуються з ідеєю, яку часто висуває Ілон Маск, який очолить свій новий урядовий департамент з ефективності.
Маск, якого бачили таким, що схвалює висловлювання Трампа про Марс, закликав до пілотованого польоту на планету.
Золотий вік Америки починається зараз: Трамп виголошує інавгураційну промову20.01.2025, 19:12 • 37372 перегляди