Трамп надеется, что на Марсе будет установлен флаг США
Киев • УНН
В своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил о планах США отправить астронавтов на Марс для установки флага. Идею поддержал Илон Маск, который возглавит новый правительственный департамент.
Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи заговорил о надежде, что на Марсе будет установлен флаг Америки, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Амбиции - это "жизненная сила" США, сказал Трамп, излагая свою надежду на флаг страны на Марсе.
"Мы будем следовать нашему явному предназначению к звездам, отправляя американских астронавтов, чтобы установить звездно-полосатый флаг на планете Марс", - говорит он.
"И прямо сейчас наша страна более амбициозна, чем любая другая", — добавляет он.
"Нет другой страны, похожей на нашу. Американцы — исследователи, строители, новаторы, предприниматели и первопроходцы".
Добавим
Как отмечает издание, слова Трампа перекликаются с идеей, которую часто выдвигает Илон Маск, который возглавит свой новый правительственный департамент по эффективности.
Маск, которого видели одобряющим высказывания Трампа о Марсе, призвал к пилотируемому полету на планету.
Золотой век Америки начинается сейчас: Трамп произносит инаугурационную речь20.01.2025, 19:12 • 14165 просмотров