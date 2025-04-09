Марсоход NASA Curiosity обнаружил самые большие органические молекулы на Марсе, возрастом 3,7 миллиарда лет. Молекулы могут быть фрагментами жирных кислот, окружающих биологические клетки.
Астролог Ксения Базиленко рекомендует проанализировать события марта, не начинать новые проекты и завершать старые дела. Этот период закладывает программу на полгода вперед.
29 марта 2025 произойдет частное солнечное затмение, завершающее коридор затмений. Это мощный момент для трансформации, формирования намерений и глобальных перемен, влияющий на судьбу.
Представитель Путина заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Илоном Маском в космических исследованиях, в частности, по подготовке миссии на Марс. Москва стремится укрепить "роскосмос".
SpaceX планирует запустить Starship на Марс в 2026 году с помощью Super Heavy. Optimus поможет в технических задачах. Первая высадка людей возможна в 2029-2031 годах.
Зонд "Hera" сфотографировал Марс и Деймос во время пролета. Это поможет в планировании будущих миссий по исследованию спутников Марса и разработке технологий защиты от астероидов.
Астролог Ксения Базиленко рассказала о влиянии ретроградных планет и затмений в марте 2025 года. Период с 3 по 9 марта станет подготовительным этапом перед важными астрологическими событиями.
Астролог рассказала о параде планет в знаке Рыб, который продлится полтора месяца. Период принесет возможности для духовного развития, но потребует осторожности в финансах и отношениях.
Астролог Ксения Базиленко дала прогноз для каждого знака Зодиака и рассказала о влиянии планет на неделю.
Внутреннее ядро Земли могло деформироваться на 100 метров в высоту за последние 20 лет. Изменения происходят на границе внутреннего и внешнего ядра, что может быть связано с изменениями магнитного поля планеты.
Исследователи обнаружили разнообразные формы жизни на глубине до 4,375 км под поверхностью Земли. Находка может помочь в поиске жизни на Марсе и других планетах.
Илон Маск выступил с речью на вечеринке по случаю инаугурации Трампа в Capital One Arena. Владельцы крупнейших технологических компаний, включая руководителей Google, Amazon, Facebook и Apple, присутствовали на церемонии.
В своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил о планах США отправить астронавтов на Марс для установки флага. Идею поддержал Илон Маск, который возглавит новый правительственный департамент.
21 января 2025 года Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроятся в одну линию на ночном небе. Это станет прологом к еще более редкому параду семи планет, который произойдет 28 февраля.
Астролог Ксения Базиленко предсказывает мощную энергетическую неделю с 20 по 26 января. Соединение Солнца с Плутоном принесет резонансные события и возможность кардинальных перемен для всех знаков зодиака.
Марс достигнет максимальной яркости и ближайшей точки к Земле 16 января. 28 февраля 2025 года состоится редкий парад семи планет, который повторится только в 2492 году.
Японский спутник LignoSat, изготовленный из магнолии, начал работу на орбите Земли. Аппарат будет тестировать поведение древесины в космосе в течение 6 месяцев для будущих проектов на Луне и Марсе.
Ретроградный Марс входит в знак Рака, что повлияет на семейные отношения. Астролог Ксения Базиленко дала прогноз для всех знаков зодиака на период 6-12 января.
В 2025 году Марс, Меркурий и Венера будут ретроградными в разные периоды года. Астролог предупреждает о возможных сложностях в финансах, общении и отношениях во время этих периодов.
Ретроградный Марс создаст напряжение и препятствия во всех сферах жизни. Астролог Ксения Базиленко дает рекомендации для каждого знака зодиака на предстоящую неделю.
Меркурий начинает прямое движение, что улучшит взаимопонимание между людьми и ускорит все процессы. 21 декабря произойдет важное астрологическое событие - день зимнего солнцестояния.
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил 10-метровый астероид в поясе между Марсом и Юпитером. Это самый маленький объект, найденный на таком расстоянии, что открывает новые возможности для защиты Земли.
Ретроградность Марса и Меркурия создаст препятствия во всех сферах жизни с 9 по 15 декабря. Полнолуние в Близнецах 15 декабря усилит эмоциональную нестабильность и потребует особого внимания к отдыху.
НАСА отложило пилотируемую миссию "Артемида-3" с высадкой на Луну до середины 2027 года из-за технических проблем. Причиной переноса стали сложности с тепловым экраном космического корабля.
С 5 декабря 2024 по 25 февраля 2025 Марс будет находиться в ретроградном движении. Астролог предупреждает о трех особо напряженных периодах и дает рекомендации по поведению в это время.
С 5 декабря начинается ретроградность Марса, которая продлится до 25 февраля. Астролог предупреждает о возможных конфликтах и советует избегать принятия важных решений в этот период.
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22-летняя шведская модель OnlyFans Эльза Тора публично заявила о желании родить ребенка от Илона Маска на Марсе. Она уже пыталась связаться с миллиардером через соцсеть X.
Астролог рассказала о важном астрологическом событии - вхождении Плутона в знак Водолея на 24 года. Прогноз для всех знаков зодиака на неделю и предстоящие глобальные перемены в технологиях и социальной сфере.
SpaceX готовится запустить тендерное предложение по продаже акций в декабре по цене $135 за акцию. Компания может получить оценку более $250 млрд и ожидает благоприятного отношения правительства после возможной победы Трампа.