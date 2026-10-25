Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни

Последняя неделя октября 2026 года обещает быть насыщенной эмоциями, неожиданными событиями и важными решениями. Полнолуние в Тельце 26 октября, ретроградный Меркурий в Скорпионе и напряжённые аспекты планет могут обострить давние противоречия, но одновременно создадут предпосылки для переосмысления отношений, финансовых вопросов и жизненных приоритетов.

О том, чего ожидать каждому знаку зодиака с 26 октября по 1 ноября, специально для УНН рассказала астролог Ксения Базиленко.

Главные астрологические события недели

По словам астролога, одним из важнейших астрологических явлений станет полнолуние 26 октября в знаке Тельца. Оно может усилить эмоциональное напряжение, особенно в вопросах личных отношений, финансовой стабильности и жизненных ценностей. Однако ретроградный Меркурий в Скорпионе будет способствовать возвращению к незавершённым делам, старым договорённостям и ситуациям, требующим окончательного решения. Дополнительное влияние окажет ретроградная Венера, которая 25 октября возвращается в знак Весов.

Последняя неделя октября принесёт немало эмоций, неожиданных поворотов и важных решений. Мощное полнолуние 26 октября, ретроградный Меркурий в Скорпионе и напряжённые аспекты планет могут обострить давние противоречия. В то же время этот период открывает возможности для личностного роста, переосмысления отношений и выхода из сложных ситуаций - отмечает Ксения Базиленко.

Астролог советует в течение недели избегать поспешных решений, особенно тех, что касаются денег, работы и близких людей.

Овен

Для Овнов главными темами недели станут совместные финансы, долговые обязательства и доверие в отношениях. Возможно возвращение к обсуждению кредитов, семейного бюджета или финансовых договорённостей, которые ранее остались нерешёнными. Полнолуние может обострить противоречия между личными потребностями и интересами партнёров.

В то же время этот период позволит осознать, какие обязательства давно утратили актуальность и от чего стоит отказаться. Астролог советует Овнам не принимать рискованных финансовых решений и не позволять материальным вопросам разрушать личные отношения.

Совет недели: наведите порядок в общих финансовых делах и не берите на себя чужую ответственность.

Телец

Для Тельцов неделя может стать одним из важнейших периодов года. Именно в этом знаке 26 октября произойдёт полнолуние, которое, по прогнозу астролога, может принести серьёзные изменения в личной жизни.

Представители знака могут оказаться перед необходимостью принять решение относительно отношений, будущего или собственного жизненного пути. Эмоции будут особенно сильными, а желание немедленно изменить ситуацию может спровоцировать конфликты.

Не позволяйте эмоциям решать вашу судьбу. Важнейшие решения принимайте только тогда, когда почувствуете внутреннее спокойствие - наставляет Базиленко.

Особое внимание стоит уделить партнёрским отношениям. Попытки любой ценой доказать собственную правоту могут лишь усугубить ситуацию.

Совет недели: сохраняйте эмоциональное равновесие и не спешите с решениями, которые могут изменить вашу жизнь.

Близнецы

Близнецам придётся сосредоточиться на работе, повседневных обязанностях и собственном самочувствии. На этой неделе могут напомнить о себе незавершённые задачи, старые рабочие проблемы или трудности с организацией времени. Некоторым представителям знака придётся пересмотреть свой график или отказаться от обязанностей, которые отнимают слишком много сил.

Полнолуние может усилить потребность в уединении и отдыхе. По словам астролога, этот период благоприятен для восстановления внутренних ресурсов, упорядочивания дел и пересмотра привычного образа жизни.

Совет недели: не пытайтесь успеть всё. Правильно распределяйте силы и избегайте перегрузки.

Рак

Для Раков неделя будет насыщена эмоциональными переживаниями, особенно во второй половине.

Солнце в Скорпионе активизирует темы любви, творчества, детей и личных увлечений. Не исключено возвращение людей из прошлого, возобновление романтического общения или интереса к занятиям, которые раньше приносили удовольствие. В то же время полнолуние может заставить пересмотреть дружеские связи и собственное место в коллективе.

В конце недели, когда Луна будет проходить знак Рака, эмоциональная чувствительность может усилиться. Из-за этого даже незначительные замечания близких способны вызвать сильную реакцию.

Совет недели: прислушивайтесь к собственным чувствам, но не позволяйте временному настроению влиять на важные решения.

Лев

Львам стоит уделить больше внимания семье, жилищным вопросам и домашнему уюту. Могут вернуться старые семейные разногласия, бытовые проблемы или нерешённые дела, связанные с недвижимостью.

Некоторые представители знака захотят изменить домашнюю атмосферу, начать отложенный ремонт или пересмотреть отношения с родственниками.

Полнолуние также может создать напряжение между профессиональными амбициями и семейными обязанностями. Марс в знаке Льва будет усиливать энергичность, уверенность и стремление действовать, однако одновременно может провоцировать нетерпимость к чужому мнению.

Совет недели: направляйте энергию на конструктивные изменения и не превращайте каждый спор в борьбу за лидерство.

Дева

Для Дев последняя неделя октября будет насыщена общением, новостями, поездками и работой с информацией. Ретроградный Меркурий может вернуть к старым документам, незавершённым переговорам, учебным проектам или договорённостям. Особого внимания потребуют переписка, подписание документов и вопросы, связанные с поездками.

Полнолуние также может актуализировать темы образования, юридических дел и жизненных убеждений. Некоторым Девам придётся пересмотреть своё отношение к ситуациям, которые ранее казались вполне понятными.

Проверяйте факты, внимательно читайте документы и не бойтесь пересматривать собственные убеждения - рекомендует астролог.

Совет недели: не спешите с выводами и проверяйте важную информацию.

Весы

Главными вопросами для Весов станут деньги, личные ресурсы и финансовая стабильность.

Солнце и ретроградный Меркурий в Скорпионе активизируют сферу доходов, расходов и материальных ценностей. Возможно, придётся пересмотреть бюджет, вернуться к старым финансовым договорённостям или задуматься о дополнительных источниках заработка. Полнолуние может обострить вопросы кредитов, долгов и общего имущества.

В то же время возвращение ретроградной Венеры в знак Весов способно усилить желание изменить внешность, обновить стиль или переосмыслить личные отношения.

Совет недели: контролируйте расходы, избегайте сомнительных финансовых предложений и не оценивайте собственные достижения только через материальное благополучие.

Скорпион

Скорпионы окажутся в центре главных астрологических событий недели. Солнце и ретроградный Меркурий в этом знаке будут усиливать стремление к личным изменениям, тогда как полнолуние в противоположном знаке Тельца может стать испытанием для партнёрских отношений.

По прогнозу Базиленко, этот период способен стать важным этапом внутренней трансформации. Представители знака могут осознать, какие страхи, привычки или убеждения мешают двигаться вперёд. Но астролог предупреждает о чрезмерном стремлении контролировать других людей и переносить собственное напряжение на близких.

Используйте свою силу для изменения себя, а не для борьбы с другими. Этот период способен стать началом нового жизненного этапа - подчёркивает Базиленко.

Совет недели: сосредоточьтесь на личном развитии и не пытайтесь контролировать всё вокруг.

Стрелец

Для Стрельцов неделя может стать периодом уединения, переосмысления прошлого и завершения старых историй.

Солнце и ретроградный Меркурий в Скорпионе активизируют сферу внутренних переживаний, скрытых процессов и подсознательных страхов. Могут возвращаться давние воспоминания, нерешённые вопросы или ситуации, которые долгое время оставались без внимания.

Полнолуние привлечёт внимание к рабочему ритму, повседневным обязанностям и необходимости полноценного отдыха. По словам астролога, Стрельцам не стоит игнорировать усталость и перегружать себя дополнительными делами.

Совет недели: найдите время для восстановления сил. Не воспринимайте желание побыть в одиночестве как слабость.

Козерог

Козерогам стоит сосредоточиться на дружбе, коллективных проектах и планах на будущее.

Ретроградный Меркурий может вернуть в жизнь людей, с которыми общение давно прекратилось. Возможно восстановление старых профессиональных контактов, возвращение к общим идеям или пересмотр предыдущих договоренностей.

Вместе с тем полнолуние обострит вопросы личных желаний, любви, творчества и взаимоотношений с детьми. Некоторым представителям знака придется выбирать между интересами коллектива и собственными стремлениями. Не исключены и разочарования в отдельных людях, которые помогут лучше понять истинную ценность определенных отношений.

Совет недели: не отказывайтесь от собственных мечтаний ради чужих ожиданий.

Водолей

Для Водолеев неделя может стать одним из важнейших периодов осени.

Солнце в Скорпионе активизирует сферу карьеры, профессиональной репутации, общественного положения и взаимоотношений с руководством. Возможно возвращение к старым рабочим вопросам, пересмотр карьерных планов или необходимость принять ответственное решение.

Особое внимание астрологиня обращает на полнолуние 26 октября. Его напряженные аспекты к Плутону в Водолее, согласно астрологической интерпретации, могут обострить противоречия между личными убеждениями, семейными обстоятельствами и общественными ожиданиями. Осторожность стоит проявить людям, занимающим руководящие должности, занимающимся общественной деятельностью или влияющим на решения других.

Не позволяйте общественному мнению определять вашу судьбу. Сохраняйте собственную позицию, но не превращайте принципиальность в упрямство - предупреждает Ксения Базиленко.

Совет недели: сохраняйте независимость мышления и не поддавайтесь давлению окружающих.

Рыбы

Для Рыб неделя может принести переосмысление жизненных целей, планов на будущее и профессиональных перспектив.

Солнце и ретроградный Меркурий в Скорпионе активизируют сферы образования, путешествий, международных контактов и мировоззрения. Не исключено возвращение к идее обучения, восстановление общения с людьми из-за границы или желание изменить профессиональное направление.

Полнолуние может принести важную новость, разговор или необходимость принять решение относительно документов, поездок или отношений с близким окружением. Вместе с тем астрологиня рекомендует критически относиться к новым предложениям и не доверять обещаниям без проверки.

Совет недели: не бойтесь пересматривать планы и открывать для себя новые возможности, но избегайте поспешных решений.

Общий совет на неделю от Ксении Базиленко для всех знаков зодиака

По словам астрологини, период с 26 октября по 1 ноября лучше всего использовать для завершения незаконченных дел, пересмотра финансовых договоренностей, восстановления важных контактов и переосмысления личных приоритетов. Особое внимание стоит уделить эмоциональному равновесию, поскольку напряженные астрологические аспекты, согласно прогнозу, могут усиливать конфликтность и склонность к импульсивным поступкам.

Главная рекомендация недели — не спешить с окончательными решениями, сохранять критическое мышление и направлять энергию на изменения, которые будут иметь долгосрочное значение.

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