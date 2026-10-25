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Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті

Київ • УНН

 • 3824 перегляди

Повня у Тельці та ретроградний Меркурій загострять стосунки, фінанси й незавершені справи. Астрологиня радить не поспішати з рішеннями.

Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті

Останній тиждень жовтня 2026 року обіцяє бути насиченим емоціями, несподіваними подіями та важливими рішеннями. Повня у Тельці 26 жовтня, ретроградний Меркурій у Скорпіоні та напружені аспекти планет можуть загострити давні суперечності, але водночас створять передумови для переосмислення стосунків, фінансових питань і життєвих пріоритетів.

Про те, чого очікувати кожному знаку зодіаку з 26 жовтня до 1 листопада, спеціально для УНН розповіла астрологиня Ксенія Базиленко.

Головні астрологічні події тижня

За словами астрологині, одним із найважливіших астрологічних явищ стане повня 26 жовтня у знаку Тельця. Вона може посилити емоційну напругу, особливо у питаннях особистих стосунків, фінансової стабільності та життєвих цінностей. Однак ретроградний Меркурій у Скорпіоні сприятиме поверненню до незавершених справ, старих домовленостей і ситуацій, які потребують остаточного вирішення. Додатковий вплив матиме ретроградна Венера, яка 25 жовтня повертається у знак Терезів.

Останній тиждень жовтня принесе чимало емоцій, несподіваних поворотів і важливих рішень. Потужна повня 26 жовтня, ретроградний Меркурій у Скорпіоні та напружені аспекти планет можуть загострити давні суперечності. Водночас цей період відкриває можливості для особистого зростання, переосмислення стосунків і виходу зі складних ситуацій

- зазначає Ксенія Базиленко.

Астрологиня радить протягом тижня уникати поспішних рішень, особливо тих, що стосуються грошей, роботи та близьких людей.

Овен

Для Овнів головними темами тижня стануть спільні фінанси, боргові зобов'язання та довіра у стосунках. Можливе повернення до обговорення кредитів, сімейного бюджету або фінансових домовленостей, які раніше залишилися невирішеними. Повня може загострити суперечності між особистими потребами та інтересами партнерів.

Водночас цей період дозволить усвідомити, які зобов'язання давно втратили актуальність і від чого варто відмовитися. Астрологиня радить Овнам не ухвалювати ризикованих фінансових рішень та не дозволяти матеріальним питанням руйнувати особисті стосунки.

Порада тижня: наведіть лад у спільних фінансових справах і не беріть на себе чужу відповідальність.

Телець

Для Тельців тиждень може стати одним із найважливіших періодів року. Саме у цьому знаку 26 жовтня відбудеться повня, яка, за прогнозом астрологині, може принести серйозні зміни в особистому житті.

Представники знака можуть опинитися перед необхідністю ухвалити рішення щодо стосунків, майбутнього або власного життєвого шляху. Емоції будуть особливо сильними, а бажання негайно змінити ситуацію може спровокувати конфлікти.

Не дозволяйте емоціям вирішувати вашу долю. Найважливіші рішення ухвалюйте лише тоді, коли відчуєте внутрішній спокій

- дає настанову Базиленко.

Особливу увагу варто приділити партнерським стосункам. Спроби будь-якою ціною довести власну правоту можуть лише погіршити ситуацію.

Порада тижня: зберігайте емоційну рівновагу та не поспішайте з рішеннями, які можуть змінити ваше життя.

Близнюки

Близнюкам доведеться зосередитися на роботі, повсякденних обов'язках і власному самопочутті. Цього тижня можуть нагадати про себе незавершені завдання, старі робочі проблеми або труднощі з організацією часу. Деяким представникам знака доведеться переглянути свій графік чи відмовитися від обов'язків, які забирають надто багато сил.

Повня може посилити потребу в усамітненні та відпочинку. За словами астрологині, цей період сприятливий для відновлення внутрішніх ресурсів, упорядкування справ і перегляду звичного способу життя.

Порада тижня: не намагайтеся встигнути все. Правильно розподіляйте сили та уникайте перевантаження.

Рак

Для Раків тиждень буде насиченим емоційними переживаннями, особливо у другій половині.

Сонце у Скорпіоні активізує теми кохання, творчості, дітей та особистих захоплень. Не виключене повернення людей із минулого, відновлення романтичного спілкування або інтересу до занять, які раніше приносили задоволення. Водночас повня може змусити переглянути дружні зв'язки та власне місце у колективі.

Наприкінці тижня, коли Місяць проходитиме знаком Рака, емоційна чутливість може посилитися. Через це навіть незначні зауваження близьких здатні викликати сильну реакцію.

Порада тижня: прислухайтеся до власних почуттів, але не дозволяйте тимчасовому настрою впливати на важливі рішення.

Лев

Левам варто приділити більше уваги родині, житловим питанням та домашньому затишку. Можуть повернутися старі сімейні суперечності, побутові проблеми або невирішені справи, пов'язані з нерухомістю.

Деякі представники знака захочуть змінити домашню атмосферу, розпочати відкладений ремонт або переглянути взаємини з родичами.

Повня також може створити напруження між професійними амбіціями та сімейними обов'язками. Марс у знаку Лева посилюватиме енергійність, упевненість і прагнення діяти, однак водночас може провокувати нетерпимість до чужої думки.

Порада тижня: спрямовуйте енергію на конструктивні зміни та не перетворюйте кожну суперечку на боротьбу за лідерство.

Діва

Для Дів останній тиждень жовтня буде насичений спілкуванням, новинами, поїздками та роботою з інформацією. Ретроградний Меркурій може повернути до старих документів, незавершених переговорів, навчальних проєктів або домовленостей. Особливої уважності потребуватимуть листування, підписання документів і питання, пов'язані з поїздками.

Повня також може актуалізувати теми освіти, юридичних справ і життєвих переконань. Деяким Дівам доведеться переглянути власне ставлення до ситуацій, які раніше здавалися цілком зрозумілими.

Перевіряйте факти, уважно читайте документи та не бійтеся переглядати власні переконання

 - рекомендує астрологиня.

Порада тижня: не поспішайте з висновками та перевіряйте важливу інформацію.

Терези

Головними питаннями для Терезів стануть гроші, особисті ресурси та фінансова стабільність.

Сонце і ретроградний Меркурій у Скорпіоні активізують сферу доходів, витрат і матеріальних цінностей. Можливо, доведеться переглянути бюджет, повернутися до старих фінансових домовленостей або замислитися над додатковими джерелами заробітку. Повня може загострити питання кредитів, боргів і спільного майна.

Водночас повернення ретроградної Венери у знак Терезів здатне посилити бажання змінити зовнішність, оновити стиль або переосмислити особисті стосунки.

Порада тижня: контролюйте витрати, уникайте сумнівних фінансових пропозицій і не оцінюйте власні досягнення лише через матеріальний достаток.

Скорпіон

Скорпіони опиняться в центрі головних астрологічних подій тижня. Сонце та ретроградний Меркурій у цьому знаку посилюватимуть прагнення до особистих змін, тоді як повня у протилежному знаку Тельця може стати випробуванням для партнерських стосунків.

За прогнозом Базиленко, цей період здатний стати важливим етапом внутрішньої трансформації. Представники знака можуть усвідомити, які страхи, звички або переконання заважають рухатися вперед. Але астрологиня застерігає від надмірного прагнення контролювати інших людей та переносити власне напруження на близьких.

Використайте свою силу для зміни себе, а не для боротьби з іншими. Цей період здатний стати початком нового життєвого етапу

- наголошує Базиленко.

Порада тижня: зосередьтеся на особистому розвитку та не намагайтеся контролювати все навколо.

Стрілець

Для Стрільців тиждень може стати періодом усамітнення, переосмислення минулого та завершення старих історій.

Сонце і ретроградний Меркурій у Скорпіоні активізують сферу внутрішніх переживань, прихованих процесів і підсвідомих страхів. Можуть повертатися давні спогади, невирішені питання або ситуації, які тривалий час залишалися поза увагою.

Повня зверне увагу на робочий ритм, щоденні обов'язки та необхідність повноцінного відпочинку. За словами астрологині, Стрільцям не варто ігнорувати втому та перевантажувати себе додатковими справами.

Порада тижня: знайдіть час для відновлення сил. Не сприймайте бажання побути наодинці як слабкість.

Козоріг

Козорогам варто зосередитися на дружбі, колективних проєктах і планах на майбутнє.

Ретроградний Меркурій може повернути у життя людей, із якими спілкування давно припинилося. Можливе відновлення старих професійних контактів, повернення до спільних ідей або перегляд попередніх домовленостей.

Разом із тим повня загострить питання особистих бажань, кохання, творчості та взаємин із дітьми. Деяким представникам знака доведеться обирати між інтересами колективу та власними прагненнями. Не виключені й розчарування в окремих людях, які допоможуть краще зрозуміти справжню цінність певних стосунків.

Порада тижня: не відмовляйтеся від власних мрій заради чужих очікувань.

Водолій

Для Водоліїв тиждень може стати одним із найважливіших періодів осені.

Сонце у Скорпіоні активізує сферу кар'єри, професійної репутації, суспільного становища та взаємин із керівництвом. Можливе повернення до старих робочих питань, перегляд кар'єрних планів або необхідність ухвалити відповідальне рішення.

Особливу увагу астрологиня звертає на повню 26 жовтня. Її напружені аспекти до Плутона у Водолії, за астрологічною інтерпретацією, можуть загострити суперечності між особистими переконаннями, родинними обставинами та суспільними очікуваннями. Обережність варто проявити людям, які обіймають керівні посади, займаються громадською діяльністю або впливають на рішення інших.

Не дозволяйте громадській думці визначати вашу долю. Зберігайте власну позицію, але не перетворюйте принциповість на впертість

- попереджає Ксенія Базиленко.

Порада тижня: зберігайте незалежність мислення та не піддавайтеся тиску оточення.

Риби

Для Риб тиждень може принести переосмислення життєвих цілей, планів на майбутнє та професійних перспектив.

Сонце і ретроградний Меркурій у Скорпіоні активізують сфери освіти, подорожей, міжнародних контактів і світогляду. Не виключене повернення до ідеї навчання, відновлення спілкування з людьми з-за кордону або бажання змінити професійний напрям.

Повня може принести важливу новину, розмову або необхідність ухвалити рішення щодо документів, поїздок чи стосунків із близьким оточенням. Водночас астрологиня рекомендує критично ставитися до нових пропозицій та не довіряти обіцянкам без перевірки.

Порада тижня: не бійтеся переглядати плани та відкривати для себе нові можливості, але уникайте поспішних рішень.

Загальна порада на тиждень від Ксенії Базиленко для усіх знаків зодіаку

За словами астрологині, період із 26 жовтня до 1 листопада найкраще використати для завершення незакінчених справ, перегляду фінансових домовленостей, відновлення важливих контактів та переосмислення особистих пріоритетів. Особливу увагу варто приділити емоційній рівновазі, оскільки напружені астрологічні аспекти, за прогнозом, можуть посилювати конфліктність і схильність до імпульсивних вчинків.

Головна рекомендація тижня - не поспішати з остаточними рішеннями, зберігати критичне мислення та спрямовувати енергію на зміни, які матимуть довгострокове значення.

Соляр України: астрологиня спрогнозувала країні рік рішень трансформації та можливих переговорів24.08.26, 09:00 • 25273 перегляди

Олександра Василенко

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