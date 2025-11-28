$42.190.11
Марсоход NASA зафиксировал молнию на Марсе? Что говорят ученые

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Ровер NASA Perseverance зафиксировал электрические разряды, так называемые "мини-молнии", в атмосфере Марса с помощью аудио- и электромагнитных записей. Это свидетельствует о способности планеты к молниям и имеет последствия для атмосферной химии, климата и будущих исследований.

Марсоход NASA зафиксировал молнию на Марсе? Что говорят ученые

Ученые полагают, что впервые зафиксировали электрическую активность в марсианской атмосфере, что свидетельствует о том, что планета способна к молниям, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Ровер NASA Perseverance, который приземлился на Марс в 2021 году, был отправлен на поиск признаков биологии и провел последние четыре года, исследуя регион кратера Езеро.

Электрические разряды, которые называют "мини-молниями", были обнаружены с помощью аудио- и электромагнитных записей, сделанных прибором SuperCam марсохода.

Ученые надеются, что на Марс можно будет отправить новые инструменты для измерения атмосферных разрядов и более чувствительные камеры, чтобы попытаться подтвердить эти выводы.

Команда исследователей из Франции проанализировала 28 часов записей с микрофона, сделанных марсоходом NASA в течение двух марсианских лет (или 1374 земных дней).

Они обнаружили, что электрические разряды обычно связаны с пылевыми вихрями и фронтами пылевых бурь.

Пылевые вихри — это небольшие вихри, образующиеся из горячего воздуха, поднимающегося с земли, и их внутренние движения могут вызывать электрические разряды.

Ведущий автор исследования доктор Батист Шид заявил информационному агентству Reuters: "Эти разряды являются важным открытием, которое имеет прямые последствия для марсианской атмосферной химии, климата, пригодности для жизни и будущего роботизированных и человеческих исследований".

Он и другие ученые из Института исследований астрофизики и планетологии во Франции считают, что Марс теперь присоединяется к Земле, Сатурну и Юпитеру как планеты, известные своей атмосферной электрической активностью.

Физик элементарных частиц доктор Даниэль Притчард написал в научном журнале Nature, что, хотя записи "предоставят убедительные доказательства разрядов, вызванных пылью", поскольку разряды были только слышны, а не видимы, "определенные сомнения относительно того, действительно ли это была марсианская молния, неизбежно останутся".

Он добавил: "Учитывая историю этой области, дебаты, вероятно, продлятся еще некоторое время".

Добавим

В сентябре этого года ученые нашли на Марсе камни с необычными метками.

Эти интересные метки, получившие название леопардовые пятна и мак, содержат минералы, образующиеся в результате химических реакций, которые могут быть связаны с древними микробами.

Возможно, минералы образовались в результате естественных геологических процессов, но НАСА заявило, что эти признаки могут быть самыми четкими признаками жизни, когда-либо найденными.

Издание отмечает, что сегодня Марс — это холодная и засушливая пустыня. Но миллиарды лет назад есть доказательства того, что на нем была плотная атмосфера и вода, что делает его перспективным местом для поиска прошлой жизни.

Настойчивость была направлена к кратеру Езеро, поскольку он демонстрировал качества, которые могли означать, что когда-то он был благоприятным для жизни, включая признаки того, что когда-то это была дельта, когда Марс мог поддерживать жидкую поверхностную воду.

Антонина Туманова

