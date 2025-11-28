Марсохід NASA зафіксував блискавку на Марсі? Що кажуть вчені

Вчені вважають, що вперше зафіксували електричну активність в марсіанській атмосфері, що свідчить про те, що планета здатна до блискавок, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Ровер NASA Perseverance, який приземлився на Марс у 2021 році, був відправлений на пошук ознак біології та провів останні чотири роки, досліджуючи регіон кратера Джезеро.

Електричні розряди, які називають "міні-блискавками", були виявлені за допомогою аудіо- та електромагнітних записів, зроблених приладом SuperCam марсохода.

Вчені сподіваються, що на Марс можна буде відправити нові інструменти для вимірювання атмосферних розрядів та більш чутливі камери, щоб спробувати підтвердити ці висновки.

Команда дослідників з Франції проаналізувала 28 годин записів з мікрофона, зроблених марсоходом NASA протягом двох марсіанських років (або 1374 земних днів).

Вони виявили, що електричні розряди зазвичай пов'язані з пиловими вихорами та фронтами пилових бур.

Пилові вихори - це невеликі вихори, що утворюються з гарячого повітря, що піднімається з землі, і їхні внутрішні рухи можуть спричиняти електричні розряди.

Провідний автор дослідження доктор Батист Шід заявив інформаційному агентству Reuters: "Ці розряди є важливим відкриттям, яке має прямі наслідки для марсіанської атмосферної хімії, клімату, придатності для життя та майбутнього роботизованих та людських досліджень".

Він та інші вчені з Інституту досліджень астрофізики та планетології у Франції вважають, що Марс тепер приєднується до Землі, Сатурна та Юпітера як планети, відомі своєю атмосферною електричною активністю.

Фізик елементарних частинок доктор Даніель Прітчард написав у науковому журналі Nature, що, хоча записи "нададуть переконливі докази розрядів, викликаних пилом", оскільки розряди були лише чутні, а не видимі, "певні сумніви щодо того, чи справді це була марсіанська блискавка, неминуче залишаться".

Він додав: "Враховуючи історію цієї галузі, дебати, ймовірно, триватимуть ще деякий час".

Додамо

У вересні цього року вчені знайшли на Марсі камені з незвичайними мітками.

Ці цікаві мітки, які отримали назву леопардові плями та мак, містять мінерали, що утворюються в результаті хімічних реакцій, які можуть бути пов'язані зі стародавніми мікробами.

Можливо, мінерали утворилися в результаті природних геологічних процесів, але НАСА заявила, що ці ознаки можуть бути найчіткішими ознаками життя, коли-небудь знайденими.

Видання зауважує, що сьогодні Марс — це холодна та посушлива пустеля. Але мільярди років тому є докази того, що на ньому була щільна атмосфера та вода, що робить його перспективним місцем для пошуку минулого життя.

Наполегливість була спрямована до кратера Джезеро, оскільки він демонстрував якості, які могли означати, що колись він був сприятливим для життя, включаючи ознаки того, що колись це була дельта, коли Марс міг підтримувати рідку поверхневу воду.