Марсохід NASA зафіксував блискавку на Марсі? Що кажуть вчені

$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 2706 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 5832 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 13893 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 13667 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 12128 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 28020 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 19787 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17692 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 33256 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19543 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
82%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 20982 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 23930 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 23373 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 25345 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 15672 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 13893 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 15775 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 28020 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 25466 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 33256 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 22868 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 40139 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 60250 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 92852 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 107792 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Золото
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"

Марсохід NASA зафіксував блискавку на Марсі? Що кажуть вчені

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Ровер NASA Perseverance зафіксував електричні розряди, так звані "міні-блискавки", в атмосфері Марса за допомогою аудіо- та електромагнітних записів. Це свідчить про здатність планети до блискавок та має наслідки для атмосферної хімії, клімату і майбутніх досліджень.

Марсохід NASA зафіксував блискавку на Марсі? Що кажуть вчені

Вчені вважають, що вперше зафіксували електричну активність в марсіанській атмосфері, що свідчить про те, що планета здатна до блискавок, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Ровер NASA Perseverance, який приземлився на Марс у 2021 році, був відправлений на пошук ознак біології та провів останні чотири роки, досліджуючи регіон кратера Джезеро.

Електричні розряди, які називають "міні-блискавками", були виявлені за допомогою аудіо- та електромагнітних записів, зроблених приладом SuperCam марсохода.

Вчені сподіваються, що на Марс можна буде відправити нові інструменти для вимірювання атмосферних розрядів та більш чутливі камери, щоб спробувати підтвердити ці висновки.

Команда дослідників з Франції проаналізувала 28 годин записів з мікрофона, зроблених марсоходом NASA протягом двох марсіанських років (або 1374 земних днів).

Вони виявили, що електричні розряди зазвичай пов'язані з пиловими вихорами та фронтами пилових бур.

Пилові вихори - це невеликі вихори, що утворюються з гарячого повітря, що піднімається з землі, і їхні внутрішні рухи можуть спричиняти електричні розряди.

Провідний автор дослідження доктор Батист Шід заявив інформаційному агентству Reuters: "Ці розряди є важливим відкриттям, яке має прямі наслідки для марсіанської атмосферної хімії, клімату, придатності для життя та майбутнього роботизованих та людських досліджень".

Він та інші вчені з Інституту досліджень астрофізики та планетології у Франції вважають, що Марс тепер приєднується до Землі, Сатурна та Юпітера як планети, відомі своєю атмосферною електричною активністю.

Фізик елементарних частинок доктор Даніель Прітчард написав у науковому журналі Nature, що, хоча записи "нададуть переконливі докази розрядів, викликаних пилом", оскільки розряди були лише чутні, а не видимі, "певні сумніви щодо того, чи справді це була марсіанська блискавка, неминуче залишаться".

Він додав: "Враховуючи історію цієї галузі, дебати, ймовірно, триватимуть ще деякий час".

Додамо

У вересні цього року вчені знайшли на Марсі камені з незвичайними мітками.

Ці цікаві мітки, які отримали назву леопардові плями та мак, містять мінерали, що утворюються в результаті хімічних реакцій, які можуть бути пов'язані зі стародавніми мікробами.

Можливо, мінерали утворилися в результаті природних геологічних процесів, але НАСА заявила, що ці ознаки можуть бути найчіткішими ознаками життя, коли-небудь знайденими.

Видання зауважує, що сьогодні Марс — це холодна та посушлива пустеля. Але мільярди років тому є докази того, що на ньому була щільна атмосфера та вода, що робить його перспективним місцем для пошуку минулого життя.

Наполегливість була спрямована до кратера Джезеро, оскільки він демонстрував якості, які могли означати, що колись він був сприятливим для життя, включаючи ознаки того, що колись це була дельта, коли Марс міг підтримувати рідку поверхневу воду.

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
Техніка
Електроенергія
Марс
Reuters
NASA
Франція