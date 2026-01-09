$42.990.27
13:30 • 96 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 116 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Ексклюзив
12:35 • 3266 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
11:53 • 9834 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 11269 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13026 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 11415 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 12435 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 13575 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
9 січня, 07:26 • 21188 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Смерті пацієнтів у приватній одеській клініці Odrex можуть бути потенційним джерелом заробітку бізнесу. Родини померлих заявляють: ритуальні агенти дізнавалися про смерть раніше, ніж самі близькі. І часто замість представників клініки сповіщали рідних про трагедію, одразу пропонуючі дороговартісні послуги. Це може свідчити про незаконну передачу клінікою Odrex медичних і персональних даних третім особам та вказувати на можливі системні порушення медичної таємниці й законодавства про захист персональної інформації.

Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?

Історії родин, які втратили близьких після лікування в Odrex, змушують ставити запитання не лише про якість медичних послуг, наданих у клініці, а й про дотримання базових прав людини. Чи може інформація про смерть пацієнта та контакти членів його родини ставати товаром і чи є в цьому ознаки грубого порушення закону - читайте в матеріалі УНН.  

Ситуація, коли представники ритуальних служб з’являються на порозі або телефонують родичам майже одразу після смерті пацієнта, ще до завершення офіційних процедур, викликає серйозні сумніви щодо законності отримання такої чутливої інформації. За оцінками юристів, подібна практика може свідчити не про випадкові збої, а про системне зловживання доступом до конфіденційних даних своїх пацієнтів та їх родин. Про це у коментарі УНН заявив адвокат практики кримінального права ЮК "Приходько та партнери" Ігор Куликов, наголосивши, що мова може йти про тіньовий ринок торгівлі даними померлих. 

Незаконна передача медичними працівниками або службами екстреної медичної допомоги інформації про смерть пацієнтів ритуальним агентствам є не поодинокими порушеннями, а елементом тіньового, так званого "чорного ринку ритуальних послуг". Фактично йдеться про торгівлю медичною таємницею та персональними даними в момент найбільшої вразливості родини. З юридичної точки зору така практика не має жодного правового виправдання. Відповідно до ст. 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я, відомості про стан здоров’я особи, факт звернення по медичну допомогу та факт смерті належать до медичної таємниці. Їх розголошення можливе лише у випадках, прямо передбачених законом, і ритуальні агентства до таких випадків не належать 

– зазначив Ігор Куликов.

Саме це в найвразливіший момент пережила Світлана Гук, чоловік якої помер після операції в клініці "Одрекс". В інтерв’ю УНН вона розповіла, що агент похоронного дому "Анубіс" зателефонував їй приблизно за годину після смерті чоловіка – ще до початку будь-яких офіційних дій.

Як розповіла вдова, вона не зверталася до жодної ритуальної служби, не залишала контактів і не давала згоду на передачу клінікою "Одрекс" будь-якої інформації третім особам. 

За годину мені зателефонував агент похоронного дому "Анубіс" – Євген Констандакі. Він уже знав про смерть чоловіка та мій номер телефону 

– пригадує Світлана Гук.

Подібні історії редакція УНН чула і від інших родичів пацієнтів, які померли після лікування в Odrex. У багатьох випадках люди стверджували, що представники "Анубіса" виходили з ними на зв’язок навіть раніше за представників клініки "Одрекс". Фактично, сповіщали про смерть рідних не медичні працівники Odrex, а агенти похоронного дому "Анубіс".  

Юристи наголошують, якщо така передача даних відбувається без згоди родини, вона прямо суперечить українському закону – є ознакою порушення медичної таємниці та законодавства про захист персональних даних. Про це в коментарі УНН заявив адвокат АО "Максимальний захист" Максим Герасько, детально пояснивши правову сторону питання.

Передача медичними закладами або службами екстреної допомоги інформації про факт смерті пацієнта та контактних даних його родичів ритуальним агентствам без їхньої згоди є порушенням медичної таємниці та законодавства про захист персональних даних. Такі дії можуть кваліфікуватися як порушення прав людини на приватність і конфіденційність 

– підкреслив адвокат Герасько.

За його словами, у разі доведення умисності або комерційної складової, відповідальність може бути не лише дисциплінарною чи адміністративною, а й кримінальною. Він також зазначив, що родини померлих мають право вимагати компенсації моральної шкоди.

На цьому тлі історії, пов’язані з одеською приватною клінікою Odrex, виглядають особливо тривожно. Родичі померлих пацієнтів говорять не лише про швидку появу ритуальних агентів у них на порозі чи навʼязливі дзвінки в один з найскладніших моментів їхнього життя. А й про тиск з вимогами відмовлятися від розтину, який міг би встановити точну причину смерті. 

При цьому, колишні працівники "Одрекс", не під запис, розповідають, що передача тіл померлих похоронному дому "Анубіс" могла супроводжуватися фінансовою вигодою для клініки.

Якщо ці факти підтвердяться, йтиметься не просто про моральний шок для родин, а про системне порушення медичної таємниці, законодавства про захист персональних даних і прав людини. Медичний заклад "Одрекс", який мав би лікувати і рятувати, у такому випадку опиняється під підозрою в заробітку на смерті своїх пацієнтів.

Лілія Подоляк

Суспільство
