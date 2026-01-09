Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно

У Києві комунальні служби зливають воду з систем опалення в житлових будинках, щоб запобігти перемерзанню мереж і пошкодженню труб під час морозів та аварійних відключень електроенергії. Про те чому цей крок необхідний і як це працює розповів журналістці УНН голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Деталі

Напередодні, з’явилась інформація про те, що у багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду із внутрішньобудинкових систем, як повідомив народний депутат і колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення - заявив він.

Натомість, Олег Попенко пояснив, що таке рішення про злив води пов’язане із зупинкою роботи ТЕЦ у столиці. За його словами, йдеться щонайменше про п’ять районів Києва: Деснянський, Дніпровський, Дарницький, Голосіївський та Солом’янський, де немає подачі опалення.

По факту не буде опалення в будинках, і потрібно зливати воду, тому що вода в системі замерзає. А коли вода замерзає, лопаються всі труби, і будинки стають нежиттєздатними - зазначив Попенко.

Він наголосив, що злив води є вимушеним кроком для збереження багатоквартирного житлового фонду та запобігання масштабним пошкодженням систем опалення.

Також, фахівець пояснив, що повторний запуск опалення під час сильних морозів є технічно складним. За його словами, при низьких температурах будинки сильно охолоджуються, а різкий запуск теплоносія може призвести до аварій.

Подача опалення при великих мінусових температурах фізично неможлива. Холодні труби і теплоносій температурою приблизно 65-70 градусів створюють різку різницю температур, через що труби можуть знову лопатися - пояснив Попенко.

Окремо зазначається, що навіть за стандартних умов опалювального сезону, процес подачі опалення в Києві зазвичай триває близько місяця.

Нагадаємо

