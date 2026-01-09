Атака рф на Київ: уже 25 постраждалих, є пошкодження посольства
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ на Київ 9 січня 2026 року загинуло 4 людини та постраждало 25. Пошкоджено 19 будинків, посольство, дитячий садок та трамвайне депо.
Внаслідок масованої атаки рф на Київ відомо про вже 25 постраждалих, пошкоджено у тому числі будівлю одного з посольств, повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
Деталі
"Внаслідок атаки рф на столицю 9 січня 2026 року загинули 4 людей, 25 постраждали", - повідомили у прокуратурі.
Серед загиблих, як вказано, "троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, а також 58 річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі".
Серед поранених медичні працівники, рятувальники та працівник поліції.
Це дані станом на 8 ранку.
Наслідки атаки на Київ зафіксовано у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.
"Загалом пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівлю одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, пошкоджено трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція", - повідомили у прокуратурі.
Остаточна кількість постраждалих встановлюються.
