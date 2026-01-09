Атака рф на Київ: уже 25 постраждалих, є пошкодження посольства

Внаслідок масованої атаки рф на Київ відомо про вже 25 постраждалих, пошкоджено у тому числі будівлю одного з посольств, повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок атаки рф на столицю 9 січня 2026 року загинули 4 людей, 25 постраждали", - повідомили у прокуратурі.

Серед загиблих, як вказано, "троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, а також 58 річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі".

Серед поранених медичні працівники, рятувальники та працівник поліції.

Це дані станом на 8 ранку.

Наслідки атаки на Київ зафіксовано у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.

"Загалом пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівлю одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, пошкоджено трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція", - повідомили у прокуратурі.

Остаточна кількість постраждалих встановлюються.

