07:26 • 4048 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 7370 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 8812 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 44476 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 51531 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 40789 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 53561 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 31765 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20487 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16753 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 53569 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
Атака рф на Київ: уже 25 постраждалих, є пошкодження посольства

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Внаслідок атаки РФ на Київ 9 січня 2026 року загинуло 4 людини та постраждало 25. Пошкоджено 19 будинків, посольство, дитячий садок та трамвайне депо.

Атака рф на Київ: уже 25 постраждалих, є пошкодження посольства

Внаслідок масованої атаки рф на Київ відомо про вже 25 постраждалих, пошкоджено у тому числі будівлю одного з посольств, повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок атаки рф на столицю 9 січня 2026 року загинули 4 людей, 25 постраждали", - повідомили у прокуратурі.

Серед загиблих, як вказано, "троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, а також 58 річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі".

Серед поранених медичні працівники, рятувальники та працівник поліції.

Це дані станом на 8 ранку.

Наслідки атаки на Київ зафіксовано у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.

"Загалом пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівлю одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, пошкоджено трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція", - повідомили у прокуратурі.

Остаточна кількість постраждалих встановлюються.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
