Атака РФ на Киев: уже 25 пострадавших, повреждено одно из иностранных посольств

В результате массированной атаки РФ на Киев известно уже о 25 пострадавших, повреждено в том числе здание одного из посольств, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

"В результате атаки РФ на столицу 9 января 2026 года погибли 4 человека, 25 пострадали", - сообщили в прокуратуре.

Среди погибших, как указано, "трое жителей жилого комплекса в Днепровском районе, а также 58-летний работник экстренной медицинской помощи, который приехал оказывать помощь людям в Дарницком районе".

Среди раненых медицинские работники, спасатели и сотрудник полиции.

Это данные по состоянию на 8 утра.

Последствия атаки на Киев зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском районах.

"В общей сложности повреждено 19 многоэтажных домов, здание одного из посольств, выбиты окна в детском саду, повреждено трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция", - сообщили в прокуратуре.

Окончательное количество пострадавших устанавливается.

