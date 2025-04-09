Печерский район

В жилом доме Печерского района Киева, поврежденном в результате атаки российских дронов, обнаружено тело погибшей женщины. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Подозреваемый в педофилии прокурор из Черкасс взят под стражу на 60 суток. Печерский суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения по ходатайству прокурора.
Судья Печерского суда Киева отклонил ходатайство об отводе судьи по делу военнослужащего Сергея Гнездилова. Гнездилову, который публично заявил об оставлении части, объявлено подозрение в дезертирстве.
Печерский суд Киева начал рассмотрение меры пресечения военному Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении части. Адвокат подал ходатайство об отводе судьи из-за нарушения правил автоматического распределения.
Светлана Баранская, депутат Хмельницкого горсовета, арестована по подозрению в незаконном обогащении на 1,5 млн долларов. Суд назначил залог в 49 млн грн, хотя прокуратура требовала 100 млн грн.
Печерский суд Киева рассматривает ходатайство о мере пресечения депутату Светлане Баранской. Ее подозревают в незаконном обогащении на 1,5 млн долларов, которые не были задекларированы.
АРМА не выполняет решение суда по арестованным 110,3 млн грн Александра Януковича. Средства лежат на счету Госказначейства вместо того, чтобы работать в пользу экономики Украины.
В результате ночной атаки дронов на Киев пострадали два человека: мужчина получил ранения, у ребенка - острая реакция на стресс. В Печерском районе повреждены многоквартирные дома и припаркованные автомобили.
В ночь на 26 сентября Киев подвергся атаке беспилотников, вероятно типа "Shahed". Силы ПВО обезвредили около 10 дронов, но в Печерском районе повреждены газовая труба и автомобили, один ребенок ранен.
Во время ночной атаки на Киев пострадал ребенок, которого госпитализировали с многочисленными резаными ранами.
В Киеве снова активизировалась противовоздушная оборона из-за угрозы вражеской атаки. Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, напоминая о ночной атаке, повлекшей повреждения в городе.
В Печерском районе Киева в результате атаки БпЛА произошло возгорание на первом этаже жилого дома. Также состоялась разгерметизация газовой трубы, повреждено около 20 автомобилей, а обломки упали на территорию детского сада.
Печерский райсуд Киева продлил Николаю Тищенко меру пресечения в виде домашнего ареста еще на два месяца. Суд также продлил обязанности на ношение электронного браслета для Тищенко.
Директору коммунального предприятия Киева сообщено о подозрении в служебной халатности. Он закупил тюльпаны для клумб Печерска по завышенной на 230 тысяч гривен цене.
Общество Красного Креста выявило недостачу гуманитарной помощи на сумму 3,6 млн грн. Против бывшего руководителя Печерской организации выдвинули обвинение в присвоении средств. Также речь идет о незаконном хранении амфетамина.
Апелляционный суд Киева поддержал позицию Национального банка Украины и закрыл дело по иску Игоря Коломойского о расторжении договоров личного поручительства по кредитам рефинансирования, привлеченным ПриватБанком до его национализации.
Благодаря рекордно высокой температуре воздуха в этом году сирень зацвела беспрецедентно рано в парках и на улицах многих районов Киева, что свидетельствует о чрезвычайно ранней весне в столице.
Суд удовлетворил ходатайство адвоката правоохранителя, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера, об избрании меры пресечения в закрытом режиме.
В Печерском районе Киева произошло повреждение трубопровода, что временно ограничило водоснабжение нескольких домов, пока продолжаются ремонтные работы.
Более 23 миллионов гривен со счетов российских компаний, которые занимались торговлей химической продукцией в Украине, перечислило Национальному агентству по розыску и менеджменту активов Государственное бюро расследований по решению суда.
Еще один человек может находиться под завалами здания спортзала в Печерском районе Киева, поврежденного в результате российской ракетной атаки, в результате которой были ранены 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.
В результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 7, среди которых несовершеннолетняя девочка и две беременные женщины.
Российская ракетная атака на Киев вызвала повреждения в трех районах и падение обломков еще в двух.
Российская ракетная атака повредила спортивный зал в Печерском районе Киева, люди могли оказаться под завалами.
Обломки вражеских ракет упали в Печерском, Соломенском и Дарницком районах.
Четыре человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения в результате ракетного обстрела в Печерском районе Киева, что затруднило движение на улице Михаила Бойчука в обоих направлениях.
Трехэтажное нежилое здание в Печерском районе Киева было разрушено падением обломков ракеты, один человек пострадал, медики оказали ему помощь на месте.
Аварийные службы были вызваны в три района Киева после ракетного обстрела столицы, в результате которого был поврежден жилой дом в Печерском районе.
Российский ракетный удар по Киеву повредил жилой дом в Печерском районе. На место выехали оперативные службы.
Суд признал народного депутата Александра Дубинского виновным в конфликте интересов, обязал его уплатить штраф и внести в реестр коррупционеров.