Печерский район

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28708 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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В разрушенном доме на Печерске нашли тело женщины после атаки дронов

В жилом доме Печерского района Киева, поврежденном в результате атаки российских дронов, обнаружено тело погибшей женщины. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Война • 1 января, 09:15 • 27319 просмотра

Подозреваемому в педофилии прокурору из Черкасс избрали меру пресечения - содержание под стражей

Подозреваемый в педофилии прокурор из Черкасс взят под стражу на 60 суток. Печерский суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения по ходатайству прокурора.

Криминал и ЧП • 17 октября, 13:56 • 17124 просмотра

Избрание меры пресечения военному, который публично заявил о СЗЧ: суд отказал защите в отводе судьи

Судья Печерского суда Киева отклонил ходатайство об отводе судьи по делу военнослужащего Сергея Гнездилова. Гнездилову, который публично заявил об оставлении части, объявлено подозрение в дезертирстве.

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Избрание меры пресечения военному, который публично заявил о СЗЧ: адвокат подал ходатайство об отводе судьи

Печерский суд Киева начал рассмотрение меры пресечения военному Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении части. Адвокат подал ходатайство об отводе судьи из-за нарушения правил автоматического распределения.

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Незаконное обогащение на 1,5 млн долларов: суд арестовал депутата Хмельницкого горсовета с возможностью внести залог

Светлана Баранская, депутат Хмельницкого горсовета, арестована по подозрению в незаконном обогащении на 1,5 млн долларов. Суд назначил залог в 49 млн грн, хотя прокуратура требовала 100 млн грн.

политика • 10 октября, 12:25 • 15643 просмотра

Суд избирает меру пресечения депутату Хмельницкого горсовета, у которой нашли 1,5 млн долларов

Печерский суд Киева рассматривает ходатайство о мере пресечения депутату Светлане Баранской. Ее подозревают в незаконном обогащении на 1,5 млн долларов, которые не были задекларированы.

Криминал и ЧП • 10 октября, 10:34 • 13040 просмотра
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Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда

АРМА не выполняет решение суда по арестованным 110,3 млн грн Александра Януковича. Средства лежат на счету Госказначейства вместо того, чтобы работать в пользу экономики Украины.

Криминал и ЧП • 30 сентября, 09:33 • 117587 просмотра

Атака рф на Киев: показали последствия

В результате ночной атаки дронов на Киев пострадали два человека: мужчина получил ранения, у ребенка - острая реакция на стресс. В Печерском районе повреждены многоквартирные дома и припаркованные автомобили.

Война • 26 сентября, 06:40 • 21156 просмотра

В столице ПВО уничтожило около 10 вражеских дронов во время ночной атаки

В ночь на 26 сентября Киев подвергся атаке беспилотников, вероятно типа "Shahed". Силы ПВО обезвредили около 10 дронов, но в Печерском районе повреждены газовая труба и автомобили, один ребенок ранен.

Война • 26 сентября, 04:36 • 21363 просмотра

В Киеве в результате вражеской атаки пострадал ребенок

Во время ночной атаки на Киев пострадал ребенок, которого госпитализировали с многочисленными резаными ранами.

Война • 26 сентября, 04:20 • 21183 просмотра

В Киеве работает противовоздушная оборона

В Киеве снова активизировалась противовоздушная оборона из-за угрозы вражеской атаки. Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, напоминая о ночной атаке, повлекшей повреждения в городе.

Война • 26 сентября, 04:14 • 20732 просмотра

Атака БпЛА на Киев: поврежден жилой дом, 20 автомобилей и территория детсада

В Печерском районе Киева в результате атаки БпЛА произошло возгорание на первом этаже жилого дома. Также состоялась разгерметизация газовой трубы, повреждено около 20 автомобилей, а обломки упали на территорию детского сада.

Война • 26 сентября, 03:54 • 29966 просмотра

Суд снова продлил круглосуточный домашний арест для Тищенко

Печерский райсуд Киева продлил Николаю Тищенко меру пресечения в виде домашнего ареста еще на два месяца. Суд также продлил обязанности на ношение электронного браслета для Тищенко.

Криминал и ЧП • 19 сентября, 12:56 • 15457 просмотра

Директора столичного предприятия подозревают в переплате 230 тыс. грн за тюльпаны для клумб Печерска

Директору коммунального предприятия Киева сообщено о подозрении в служебной халатности. Он закупил тюльпаны для клумб Печерска по завышенной на 230 тысяч гривен цене.

Киев • 18 сентября, 12:48 • 16499 просмотра

Общество Красного Креста выявило недостачу гумпомощи на 3,6 млн гривен: под подозрением экс-глава Печерской организации

Общество Красного Креста выявило недостачу гуманитарной помощи на сумму 3,6 млн грн. Против бывшего руководителя Печерской организации выдвинули обвинение в присвоении средств. Также речь идет о незаконном хранении амфетамина.

Криминал и ЧП • 4 июля, 12:53 • 16320 просмотра

Коломойский проиграл суд о договорах поручительства по кредитам ПриватБанка

Апелляционный суд Киева поддержал позицию Национального банка Украины и закрыл дело по иску Игоря Коломойского о расторжении договоров личного поручительства по кредитам рефинансирования, привлеченным ПриватБанком до его национализации.

политика • 16 мая, 19:02 • 24568 просмотра

В Киеве начинает цвести сирень: фото и локации

Благодаря рекордно высокой температуре воздуха в этом году сирень зацвела беспрецедентно рано в парках и на улицах многих районов Киева, что свидетельствует о чрезвычайно ранней весне в столице.

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Убийство подростка на станции фуникулера: суд будет избирать подозреваемому меру пресечения в закрытом режиме

Суд удовлетворил ходатайство адвоката правоохранителя, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера, об избрании меры пресечения в закрытом режиме.

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Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение

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Более 23 млн гривен передало государству ГБР со счетов российских компаний

Более 23 миллионов гривен со счетов российских компаний, которые занимались торговлей химической продукцией в Украине, перечислило Национальному агентству по розыску и менеджменту активов Государственное бюро расследований по решению суда.

Экономика • 5 апреля, 12:15 • 24133 просмотра

Ракетная атака рф на Киев: на Печерске под завалами ищут еще одного человека

Еще один человек может находиться под завалами здания спортзала в Печерском районе Киева, поврежденного в результате российской ракетной атаки, в результате которой были ранены 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.

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Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 7

В результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 7, среди которых несовершеннолетняя девочка и две беременные женщины.

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Вражеский удар по Киеву: на Печерске поврежден спортзал, под завалами могут быть люди - ГСЧС

Российская ракетная атака повредила спортивный зал в Печерском районе Киева, люди могли оказаться под завалами.

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Падение обломков вражеских ракет в столице: в полиции показали последствия

Обломки вражеских ракет упали в Печерском, Соломенском и Дарницком районах.

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В Киеве затруднено движение транспорта на улице Бойчука

Четыре человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения в результате ракетного обстрела в Печерском районе Киева, что затруднило движение на улице Михаила Бойчука в обоих направлениях.

Киев • 25 марта, 09:35 • 30089 просмотра

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

Трехэтажное нежилое здание в Печерском районе Киева было разрушено падением обломков ракеты, один человек пострадал, медики оказали ему помощь на месте.

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Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Аварийные службы были вызваны в три района Киева после ракетного обстрела столицы, в результате которого был поврежден жилой дом в Печерском районе.

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Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

Российский ракетный удар по Киеву повредил жилой дом в Печерском районе. На место выехали оперативные службы.

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Суд признал Дубинского виновным в действиях в условиях конфликта интересов, его внесут в реестр коррупционеров - НАПК

Суд признал народного депутата Александра Дубинского виновным в конфликте интересов, обязал его уплатить штраф и внести в реестр коррупционеров.

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