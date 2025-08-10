Киев продолжает очищать дворы и улицы от брошенных и поврежденных авто: где осталось больше всего
Киев • УНН
В Киеве продолжается очистка дворов и улиц от брошенных и поврежденных автомобилей. Весной было учтено около 1100 таких авто, большинство из которых планируется переместить к осени.
В Киеве продолжается процесс очистки дворов и улиц от брошенных и поврежденных автомобилей. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение столичной ГВА.
Детали
Отмечается, что в городе разработан специальный алгоритм обращения с транспортными средствами, требующими вывоза.
В каждой райгосадминистрации созданы комиссии, которые учитывают количество и местонахождение заброшенных автомобилей. Они ищут владельцев, выдают предписания о перемещении или приведении в надлежащее состояние этого транспорта. В случаях, когда это невозможно или сами владельцы, или специалисты городских служб вывозят такие автомобили на специально определенные площадки
Указывается, что весной в Киеве было учтено около 1100 таких автомобилей. При этом это количество не окончательное, ведь заявки от жителей поступают до сих пор. Сейчас планируется переместить основной объем автомобилей до осени.
Соломенский, Шевченковский районы очищены от брошенных транспортных средств, учтенных комиссиями при РГА. Сейчас там продолжаются работы по транспортным средствам, которые получают повреждения от обстрелов или по которым обращаются жители
Там уточнили, что в Печерском, Дарницком и Оболонском районах осталось вывезти по 2-3 авто, в Подольском - 10, Днепровском - 20, Голосеевском - 22, Святошинском - 23.
В Деснянском районе хоть и осталось больше всего неубранных авто - 112. Но общее количество выявленных транспортных средств там самое большое - 414. Всего по городу остались неубранными 194 автомобиля
В КГВА призвали киевлян в случае обнаружения брошенного или поврежденного авто присылать фото и локацию.
Напомним
В январе в столице стартовал процесс вывоза автомобилей, поврежденных в результате вражеских обстрелов. По словам главы КГВА, зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей, которые создают препятствия для спасательной техники.
