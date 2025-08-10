Киев продолжает очищать дворы и улицы от брошенных и поврежденных авто: где осталось больше всего

В Киеве продолжается процесс очистки дворов и улиц от брошенных и поврежденных автомобилей. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение столичной ГВА.

Отмечается, что в городе разработан специальный алгоритм обращения с транспортными средствами, требующими вывоза.

В каждой райгосадминистрации созданы комиссии, которые учитывают количество и местонахождение заброшенных автомобилей. Они ищут владельцев, выдают предписания о перемещении или приведении в надлежащее состояние этого транспорта. В случаях, когда это невозможно или сами владельцы, или специалисты городских служб вывозят такие автомобили на специально определенные площадки