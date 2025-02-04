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В Киеве уберут более 1000 поврежденных и брошенных авто

В Киеве уберут более 1000 поврежденных и брошенных авто

Киев  •  УНН

 • 8802 просмотра

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С улиц Киева эвакуируют более 1000 поврежденных и брошенных автомобилей на специальные площадки. Владельцы смогут вернуть свои транспортные средства по запросу.

С улиц Киева эвакуируют более 1000 поврежденных и брошенных автомобилей. Такое решение принял Совет обороны города, утвердив алгоритм их перемещения. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН

По его словам, эти автомобили годами оставались на дорогах и придомовых территориях, создавая ряд проблем. Они препятствуют движению спецтехники и экстренных служб, ухудшают санитарное состояние дворов, накапливают мусор, а возле детских площадок могут представлять угрозу для детей.

Согласно принятому механизму, город определит специальные места для хранения перемещенных автомобилей. Владельцы будут иметь возможность вернуть свое транспортное средство по соответствующему запросу.

"В решении речь идет не об утилизации этих транспортных средств, а именно о перемещении авто в отдельные места, где они не будут создавать препятствий для жизнедеятельности города", - отметил Ткаченко.

Подробнее об алгоритме эвакуации в КГВА обещают сообщить позже.

Также на заседании Совета обороны Киева обсудили вопросы функционирования общественного транспорта во время воздушной тревоги. Власти работают над предложениями, которые должны учитывать как безопасность, так и логистические аспекты.

Напомним

Председатель Ассоциации перевозчиков Киева заявил, что остановка транспорта во время тревоги создает опасное скопление людей. На транспортных узлах собираются тысячи пассажиров, что повышает риски. 

Позже Ткаченко выступил за пересмотр решения об остановке общественного транспорта во время тревог в Киеве. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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