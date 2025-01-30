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В Асоціації перевізників проти зупинок маршруток під час тривоги: пояснили чому

Київ • УНН

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Голова Асоціації перевізників Києва заявив, що зупинка транспорту під час тривоги створює небезпечне скупчення людей. На транспортних вузлах збираються тисячі пасажирів, що підвищує ризики.

Зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги наражає людей на небезпеку, адже на великих транспортних вузлах утворюється велике скупчення людей. Таку думку висловив журналісту УНН голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

"Ми неодноразово зверталися до КМВА й до КМДА (щодо недоцільності зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги - ред.) Тобто моя особиста позиція, що зупинка транспорту загального користування, зупинка маршрутного таксі, не те, що прибирає якусь небезпеку, а навпаки наражає людей на небезпеку. Тому що, ми під час тривоги робимо на великих транспортних вузлах велике скупчення людей. Всі знаємо, що ніхто в укриття не йде", - сказав Мойсеєнко.

Як приклад він навів ситуацію на станції метро Почайна під час тривоги.

Бували моменти, коли на станції метро Почайна одночасно збиралися в очікуванні транспорту по 2-3 тисячі людей, які через - це рішення наражаються на небезпеку

- зазначив Мойсеєнко.

Він вважає, що зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги створює для людей великі незручності.

"І найголовніше, що під знаменами, прапорами, того, що хочемо убезпечити людей, навпаки наражаємо на небезпеку. Тому що коли автобус в русі й не дай Бог, щось впало, то може влучити в один автобус, а коли щось трапиться на великому транспортному вузлі, то на небезпеку наражаються тисячі людей", - сказав Мойсеєнко.

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Окрім того, він прокоментував ситуацію з бронюванням водіїв приватних маршруток.

"Дуже велика проблема. Спочатку вдалося якусь невелику кількість водіїв забронювати до середини літа. Зараз знову внесли зміни й вся бронь водіїв до 28 лютого. Тому багато водіїв, які були заброньовані вже в принципі попередили, що з 1 березня вони будуть очікувати зміни ситуації, щоб не бути мобілізованими. Тому що в Києві ще не так, а в обласних центрах на всіх виїздах, виїздах стоять блокпости, які доволі жорстко всіх забирають, перевіряють", - розповів Мойсеєнко.

Доповнення

29 січня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що потрібно звернутися до патрульної поліції, міністерства розвитку громад, щоб вплинути на приватних перевізників в частині виконання ними рішень Ради оборони Києва щодо зупинки роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко наголосив, що якби рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог в Києві виконувалося б в повному об'ємі й зупинявся також приватний транспорт, тоді б, це мало б сенс. Проте наразі потрібно переглянути це рішення й знайти оптимальний варіант.

Раніше Ткаченко заявляв, що найближчим часом у столиці планують вирішити питання роботи громадського транспорту під час тривог. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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