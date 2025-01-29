Начальник КМВА про зупинку громадського транспорту під час тривог: потрібно переглянути це рішення

Якби рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог в Києві виконувалося б в повному об'ємі й зупинявся також приватний транспорт, тоді б, це мало б сенс. Проте наразі потрібно переглянути це рішення й знайти оптимальний варіант. Про це заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко під час круглого столу на тему: "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві", передає УНН.

"На мою думку з цим питанням потрібно розбиратися детальніше. Хочу зазначити свою позицію, що безпека киян першочергова, але разом з тим потрібно розуміти чи взагалі - це рішення ( про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог - ред.) призводить до безпеки киян. Тому що є певна аналітика від профільних громадських організацій, є аналітична інформація від професійних організацій, які займаються транспортом, що в принципі та сукупність людей, яка є на вулицях є небезпечною й навпаки створює певні аспекти, які не є не хорошими", - сказав Ткаченко.

За його словами, під час повітряної тривоги люди повинні знаходитися в укритті, або в безпечному місці.

"Економічні обґрунтування й скільки місто втрачає від цього рішення (про зупинку громадського транспорту під час тривоги - ред.), вони досить ключові тут. Найголовніше, якби рішення виконувалося б в повному об'ємі й зупинявся транспорт не тільки комунальний, але й приватний, тоді б напевно це мало б сенс. Я вважаю, що всі мають переглянути це рішення, знайти оптимальний варіант, який би сьогодні підходив киянам", - наголосив Ткаченко.

Він підкреслив, що рішення має бути збалансованим, переглянутим й це має бути зроблено найближчим часом.

Окрім того, він прокоментував ситуацію з укриттями на зупинках в столиці, які відсутні.

"Щодо питання укриттів, які мають знаходитися на зупинкових комплексах, це теж велике питання, оскільки, коли я спілкувався з представниками адміністрації, мером міста, мені говорили про те, що немає ДБНів відповідних, хоча це не є правдою, тому що ДБН (Державні будівельні норми - ред.) застосовується виключно для будівництва, а мова йде про споруди відповідно до яких є ДСТУ та досвід інших міст й досить успішний", - сказав Ткаченко.

Він наголосив, що зупинки не повинні бути скляними.

"Я буду розглядати це на порядку денному, оскільки, якщо ми говоримо про те, що люди виходять на зупинках, то вони точно мають бути не скляні, а як мінімум такі, що забезпечують якусь безпеку", - додав Ткаченко.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у своєму виступі під час дискусійного круглого столу заявляв, що рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги було ухвалене в Києві Радою оборони міста влітку 2022 року з урахуванням рекомендацій представників ДСНС України, поліції та військових, які входять до складу Ради оборони. І зумовлене нібито не популізмом, а відповідальністю за життя людей.

Зупиняти чи ні громадський транспорт у Києві під час тривог: чому немає зупинок-укриттів та що пропонують депутати

Доповнення

Днями начальник КМВА Тимур Ткаченко раніше заявляв, що найближчим часом у столиці планують вирішити питання роботи громадського транспорту під час тривог.