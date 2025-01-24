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Робота громадського транспорту в Києві під час повітряних тривог: у КМВА обіцять вирішити питання

Робота громадського транспорту в Києві під час повітряних тривог: у КМВА обіцять вирішити питання

Київ • УНН

 • 40366 перегляди

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про майбутній перегляд правил роботи громадського транспорту під час тривог. Влада шукає збалансоване рішення для безпеки киян та уникнення скупчень людей.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що найближчим часом у столиці планують вирішити питання роботи громадського транспорту під час тривог, передає УНН із посиланням на "Ми-Україна".

За словами Ткаченка, зараз в столиці рішення Ради оборони про зупинку транспорту під час повітряних тривог фактично не працює. Сама влада зараз проводить аналіз інформації, що дозволить прийняти відповідні рішення.

"Найголовніше – це безпека людей, звісно, але ми маємо все ж таки врахувати всі питання, які є сьогодні і знайти найзбалансованіше і найлогічніше рішення для киян, щоб не було цих скупчень людей та для того, щоб не було ніяких небезпек під час повітряних тривог. Тому, я думаю, що найголовнішим питанням, яке буде розглядатися на найближчій Раді оборони, це буде питання роботи громадського транспорту під час повітряних тривог", - наголосив Ткаченко.

Може призвести до трагедії: Кличко про рух громадського транспорту під час повітряних тривог15.01.25, 19:50 • 35200 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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