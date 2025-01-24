Робота громадського транспорту в Києві під час повітряних тривог: у КМВА обіцять вирішити питання

Начальник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що найближчим часом у столиці планують вирішити питання роботи громадського транспорту під час тривог, передає УНН із посиланням на "Ми-Україна".

За словами Ткаченка, зараз в столиці рішення Ради оборони про зупинку транспорту під час повітряних тривог фактично не працює. Сама влада зараз проводить аналіз інформації, що дозволить прийняти відповідні рішення.

"Найголовніше – це безпека людей, звісно, але ми маємо все ж таки врахувати всі питання, які є сьогодні і знайти найзбалансованіше і найлогічніше рішення для киян, щоб не було цих скупчень людей та для того, щоб не було ніяких небезпек під час повітряних тривог. Тому, я думаю, що найголовнішим питанням, яке буде розглядатися на найближчій Раді оборони, це буде питання роботи громадського транспорту під час повітряних тривог", - наголосив Ткаченко.

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