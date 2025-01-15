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Може призвести до трагедії: Кличко про рух громадського транспорту під час повітряних тривог

Може призвести до трагедії: Кличко про рух громадського транспорту під час повітряних тривог

Київ • УНН

 • 35200 перегляди

Мер Києва виступив проти популістичних вимог не зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог. За його словами, такі рішення можуть призвести до трагедії, тому влада керується виключно рекомендаціями військових.

Популістичні рішення про те, що громадський транспорт має рухатися під час тривог, можуть призвести до трагедії, міська влада керується виключно рекомендаціями військових. На цьому наголосив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"Щодо зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог. Іще раз підкреслю: міська влада керується виключно рекомендаціями військових, які безпосередньо відповідають за оборону міста, захист мешканців під час атак. Адже люди в громадському транспорті теж є мішенню для ворога", - повідомив Кличко.

За його словами, рішення щодо безпеки ухвалює Рада оборони міста, а не якісь окремі особи. 

"Популістичні рішення про те, що громадський транспорт має рухатися під час тривог, можуть призвести до трагедії. І відповідатимуть же не ті, хто вимагає не зупиняти транспорт. І не ті, хто роздає обіцянки це зробити, заради того, щоб збирати лайки, сподобатися. Найстрашніший популізм - це популізм під час війни. Я ним не займаюся і не буду! Головне - зберегти життя людей", - додав мер Києва. 

Він також зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення 4 рази уламки ворожих боєприпасів виявляли на наземних ділянках метро. Також виявили частину ракети, яка дивом не здетонувала біля опори мосту Метро. 

"У Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі були трагічні випадки внаслідок влучань в рухомий склад громадського транспорту. У столиці ворожими обстрілами пошкоджені 22 одиниці рухомого складу КП "Київпастранс", - резюмував Кличко.

З вулиць Києва почнуть прибирати автівки, пошкоджені внаслідок влучань ворожих ракет і дронів15.01.25, 19:06 • 46360 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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