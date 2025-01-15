Може призвести до трагедії: Кличко про рух громадського транспорту під час повітряних тривог

Популістичні рішення про те, що громадський транспорт має рухатися під час тривог, можуть призвести до трагедії, міська влада керується виключно рекомендаціями військових. На цьому наголосив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"Щодо зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог. Іще раз підкреслю: міська влада керується виключно рекомендаціями військових, які безпосередньо відповідають за оборону міста, захист мешканців під час атак. Адже люди в громадському транспорті теж є мішенню для ворога", - повідомив Кличко.

За його словами, рішення щодо безпеки ухвалює Рада оборони міста, а не якісь окремі особи.

"Популістичні рішення про те, що громадський транспорт має рухатися під час тривог, можуть призвести до трагедії. І відповідатимуть же не ті, хто вимагає не зупиняти транспорт. І не ті, хто роздає обіцянки це зробити, заради того, щоб збирати лайки, сподобатися. Найстрашніший популізм - це популізм під час війни. Я ним не займаюся і не буду! Головне - зберегти життя людей", - додав мер Києва.

Він також зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення 4 рази уламки ворожих боєприпасів виявляли на наземних ділянках метро. Також виявили частину ракети, яка дивом не здетонувала біля опори мосту Метро.

"У Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі були трагічні випадки внаслідок влучань в рухомий склад громадського транспорту. У столиці ворожими обстрілами пошкоджені 22 одиниці рухомого складу КП "Київпастранс", - резюмував Кличко.

З вулиць Києва почнуть прибирати автівки, пошкоджені внаслідок влучань ворожих ракет і дронів