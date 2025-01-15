З вулиць Києва почнуть прибирати автівки, пошкоджені внаслідок влучань ворожих ракет і дронів
Київ • УНН
З 16 січня у Києві розпочнуть вивозити автомобілі, пошкоджені внаслідок ракетних атак та атак дронів. У місті зафіксовано понад тисячу покинутих автівок, які створюють проблеми для проїзду рятувальної техніки.
З завтрашнього дня, 16 січня, з вулиць столиці розпочнеться процес вивезення автомобілів, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
Дав доручення розпочати процес вивезення з вулиць столиці автомобілів, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів. На сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок. Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою
Він наголосив, що багато авто, які були покинуті, створюють серйозні проблеми, зокрема вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати.
Завтра починаємо процес вивезення таких транспортних засобів. На найближчому засіданні Ради оборони спільно з відповідними службами напрацюємо ефективний механізм, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому
Нагадаємо
Раніше Ткаченко повідомляв, що Рада Оборони Києва планує розглянути питання функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги, а також прибирання пошкоджених авто та закордонні відрядження чиновників.