С улиц Киева начнут убирать машины, поврежденные в результате попаданий вражеских ракет и дронов
Киев • УНН
С 16 января в Киеве начнут вывозить автомобили, поврежденные в результате ракетных атак и атак дронов. В городе зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей, которые создают проблемы для проезда спасательной техники.
С завтрашнего дня, 16 января, с улиц столицы начнется процесс вывоза автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
Дал поручение начать процесс вывоза с улиц столицы автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов. На сегодня в Киеве зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей. Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушение и убийства являются главной целью
Он отметил, что многие авто, которые были брошены, создают серьезные проблемы, в частности они сужают проезд для спасательной техники и портят вид улиц и дворов, где их оставили приходить в упадок.
Завтра начинаем процесс вывоза таких транспортных средств. На ближайшем заседании Совета обороны совместно с соответствующими службами наработаем эффективный механизм, который позволит оперативно убирать поврежденные авто в будущем
Напомним
Ранее Ткаченко сообщал, что Совет Обороны Киева планирует рассмотреть вопросы функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги, а также уборку поврежденных авто и заграничные командировки чиновников.