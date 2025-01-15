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С улиц Киева начнут убирать машины, поврежденные в результате попаданий вражеских ракет и дронов

Киев  •  УНН

 • 10913 просмотра

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С 16 января в Киеве начнут вывозить автомобили, поврежденные в результате ракетных атак и атак дронов. В городе зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей, которые создают проблемы для проезда спасательной техники.

С завтрашнего дня, 16 января, с улиц столицы начнется процесс вывоза автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Дал поручение начать процесс вывоза с улиц столицы автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов. На сегодня в Киеве зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей. Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушение и убийства являются главной целью 

- сообщил Ткаченко.

Он отметил, что многие авто, которые были брошены, создают серьезные проблемы, в частности они сужают проезд для спасательной техники и портят вид улиц и дворов, где их оставили приходить в упадок.

Завтра начинаем процесс вывоза таких транспортных средств. На ближайшем заседании Совета обороны совместно с соответствующими службами наработаем эффективный механизм, который позволит оперативно убирать поврежденные авто в будущем 

- добавил Ткаченко.

Напомним

Ранее Ткаченко сообщал, что Совет Обороны Киева планирует рассмотреть вопросы функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги, а также уборку поврежденных авто и заграничные командировки чиновников.

Павел Башинский

Павел Башинский

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