У Києві можуть змінити роботу транспорту під час повітряної тривоги: що відомо
Київ • УНН
Начальник КМВА Тимур Ткаченко анонсував розгляд алгоритму роботи наземного транспорту під час тривог. На засіданні також обговорять прибирання пошкоджених авто та закордонні відрядження чиновників.
Рада Оборони Києва планує розглянути питання функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги, повідомив у вівторок начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
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Ткаченко вказав, що на найближчому засіданні Ради Оборони внесе на розгляд питання напрацювання алгоритму функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги.
Також планують обговорити ліквідацію пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць міста. Торкнуться і теми службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва та працівників КМВА за погодженням Ради Оборони.
Нагадаємо
З 1 серпня 2022 року у Києві наземний громадський транспорт зупиняє рух під час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон і пройти в укриття.
Київська міська рада відхилила петицію щодо дозволу руху автотранспорту з лівого на правий берег під час тривог.