У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги

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"Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до правил дорожнього руху. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття", – ідеться у повідомленні.

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Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

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