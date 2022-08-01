У Києві біля станцій метро триває демонтаж МАФів, які перекривають доступ громадян до укриттів.
У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Відсьогодні у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, зупинятимуть рух під час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон і пройти в укриття. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
Цитата
"Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до правил дорожнього руху. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.
Нагадаємо