В Киеве возле станций метро продолжается демонтаж МАФов, которые перекрывают доступ граждан к укрытиям.
В Киеве наземный общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. С сегодняшнего дня в Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, будут останавливать движение во время воздушной тревоги. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в укрытие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Цитата
"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в ближайшее укрытие", – говорится в сообщении.
Добавим
Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и будет закрывать работу станций открытого типа.
Напомним