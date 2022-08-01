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В Киеве наземный общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги

В Киеве наземный общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги

Киев • УНН

 • 245148 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. С сегодняшнего дня в Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, будут останавливать движение во время воздушной тревоги. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в укрытие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Цитата

"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в ближайшее укрытие", – говорится в сообщении.

Добавим

Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и будет закрывать работу станций открытого типа.

Напомним

В Киеве возле станций метро продолжается демонтаж МАФов, которые перекрывают доступ граждан к укрытиям.

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