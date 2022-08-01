В Киеве наземный общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги

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"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в ближайшее укрытие", – говорится в сообщении.

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Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и будет закрывать работу станций открытого типа.

Напомним