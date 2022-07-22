Заважають доступу до укриттів: у Києві продовжується демонтаж кіосків біля метро

Цитата

«Демонтаж здійснюється на підставі рішення, прийнятого Радою оборони міста Києва. Ідеться про переміщення тимчасових споруд із локацій, де вони перешкоджають доступу населення до укриттів», - ідеться в повідомленні.



Деталі



Однією з таких територій, що повністю очистили від МАФів, щоб звільнити шлях до укриттів, є локація навколо станції метро «Політехнічний інститут». Там провели благоустрій – асфальтування та озеленення.

Підприємці, які мають дозвільні документи, можуть обрати інше наявне місце для роботи.

Доповнення

21 червня анонсували, що в Києві МАФи, розташовані біля станцій метро, демонтують та перенесуть на інші локації, тому що вони перешкоджають доступу до захисних укриттів під час повітряної тривоги.