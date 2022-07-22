Заважають доступу до укриттів: у Києві продовжується демонтаж кіосків біля метро
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В українській столиці біля станцій метро продовжується демонтаж МАФів, що перешкоджають доступу громадян до захисних укриттів та бомбосховищ. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, інформує УНН.
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«Демонтаж здійснюється на підставі рішення, прийнятого Радою оборони міста Києва. Ідеться про переміщення тимчасових споруд із локацій, де вони перешкоджають доступу населення до укриттів», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Однією з таких територій, що повністю очистили від МАФів, щоб звільнити шлях до укриттів, є локація навколо станції метро «Політехнічний інститут». Там провели благоустрій – асфальтування та озеленення.
Підприємці, які мають дозвільні документи, можуть обрати інше наявне місце для роботи.
Доповнення
21 червня анонсували, що в Києві МАФи, розташовані біля станцій метро, демонтують та перенесуть на інші локації, тому що вони перешкоджають доступу до захисних укриттів під час повітряної тривоги.