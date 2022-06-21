У Києві всі кіоски біля метро перенесуть в інше місце: причина

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"МАФи біля станцій метро, що перешкоджають доступу населення до укриттів, демонтують і перенесуть на інші локації. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Підприємцям, які мають дозвільні документи, запропонують інше доступне місце для діяльності", - ідеться в повідомленні.

Власників поінформують про необхідність перенесення тимчасових споруд і причини такого рішення. У триденний термін вони повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки.

"Місто сподівається на розуміння з боку підприємців, адже в умовах воєнного стану пріоритетом є безпека людей. Станціями метро як укриттями користується близько 1500 осіб", – додали в КМДА.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №7398 щодо будівництва мережі укриттів для захисту населення. Законопроект передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Містобудівна документація має включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту.